En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بهتاش فریبا در گفت‌وگو با تابناک؛

بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد

بهتاش فریبا، پیشکسوت سال‌های دور باشگاه استقلال و تیم ملی در گفت‌وگوی اختصاصی با تابناک در مورد شرایط تیم ملی، تورنمنت کافا و همچنین در مورد روند آماده‌سازی تیم استقلال صحبت کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۲۱
| |
2 بازدید

بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد

بهتاش فریبا اعتقاد دارد که بازگشت علی نظری جویباری به صندلی مدیریت استقلال می‌تواند به این تیم کمک کند و او عملکرد خوبی در نقل و انتقالات داشته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال با تعطیلی لیگ راهی تاجیکستان شده و بازی‌های خود را در تورنمنت کافا پیش می‌برد. تعطیلاتی که پس از دو هفته برگزاری لیگ آغاز شده و بهتاش فریبا، پیشکسوت استقلال با اشاره‌ای به این تورنمنت و سود و زیانش برای تیم ملی، درباره شرایط استقلال هم صحبت کرده و این تعطیلات را به سود آبی‌ها می‌داند.

بهتاش فریبا در مورد شرایط تیم ملی و تورنمنت کافا به خبرنگار تابناک گفت: حضور در تورنمنت کافا اجباری است که AFC این اجبار را گذاشته، اما این مسابقات برای ما سودی ندارد. تنها نکته مثبت این مسابقات بازی دادن به جوانان است، یکی مثل علیاری در دو مسابقه گلزنی کرد، اما قطعاً نمی‌توانستیم از او در بازی سخت استفاده کنیم. حالا علیاری انگیزه بالایی دارد و این مورد درباره همه جوانان صدق می‌کند، یک چیزی که کاملاً در تیم مشهود است، اینکه بازیکنان ما برای این مسابقات انگیزه ندارند.

او همچنین در مورد موضوع جوان‌گرایی در تیم ملی و مباحثی که در این باره وجود دارد، اظهار داشت: با شناختی که از امیر قلعه‌نویی دارم، پایبند به جوان‌گرایی است، اما باید واقع‌بین باشیم و نمی‌توانیم در همه پست‌ها جوان‌گرایی کنیم. مثلاً در دفاع وسط ما نمی‌توانیم جوان‌گرایی کنیم، چون بازیکنان زیادی در این پست نداریم و حتی در تیم‌های مطرح دنیا می‌بینید که این پست را به با سابقه و قدیمی‌ترین بازیکن می‌دهند، اما در دیگر پست‌ها داریم می‌بینیم که ما جوان‌گرایی را انجام دادیم.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال همچنین درباره شرایط این باشگاه و آبی‌پوشان با ریکاردو ساپینتو گفت: می‌خواهم بگویم ما تنها کشوری هستیم که بازیکنان قرارداد ۱۵۰ میلیاردی می‌بندند، اما هنوز باشگاه‌های ما کمیته فنی و مدیر ورزشی ندارند. استقلال برای گرفتن بازیکن دیر اقدام کرد، اما این فرایند را عالی به اتمام رساند. دست آقای نظری جویباری درد نکند و خیلی عملکرد خوبی داشتند، اما نسبت به او کم لطفی صورت گرفت و مجبور شد برود؛ متأسفانه هواداران ما کم حوصلگی کردند.

فریبا یادآور شد: اردوی پیش فصل خوبی نداشتیم و مجموعا با ۱۳ بازیکن تمرینات آغاز شد. جند بازیکن هم مصدوم شدند، اما این تعطیلات لیگ به استقلال کمک می‌کند. معتقدم با بازگشت آشورماتوف که طبق اطلاعاتی که دارم تا دو هفته دیگر رقم می‌خورد، خط دفاعی ما بسیار مستحکم می‌شود.

وی با اشاره به برخی حواشی و بازی نکردن برخی بازیکنان مطرح درباره شانس قهرمانی آبی‌پوشان در لیگ این فصل گفت: استقلال مدعی اول قهرمانی است؛ طبیعی است برای تیم حاشیه درست کنند. به صالح حردانی نصیحت می‌کنم به حواشی توجه نکند و به او هم حتماً بازی خواهد می‌رسد، چون استقلال باید در ۳ جام بجنگد.

پیشکسوت استقلال همچنین در مورد ریکاردو ساپینتو و شرایطش گفت: او آدم بسیار با معرفتی است؛ چیزی که در مملکت ما بسیار کم دیده می‌شود. ساپینتو کاملاً فلسفه هجومی دارد و می‌تواند تیم را به موفقیت برساند.

فریبا درباره صندلی مدیریت استقلال پس از استعفای علی نظری جویباری نیز توصیه‌ای به اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیران پتروسیمی کرد و گفت: نظر شخصی من به باشگاه این است که بروند و دست آقای نظری جویباری را بگیرند و برگردانند؛ بهتر است او را دوباره مدیرعامل باشگاه کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بهتاش فریبا استقلال تیم ملی ایران
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قدم‌های لغزنده مدعیان در شروع لیگ برتر؛ جان تازه فوتبال با چهره‌های تازه
استقلال در یک پرونده حقوقی محکوم شد
سفر خانوادگی بمب تابستانی استقلال به دبی+عکس
محرومیت ساپینتو کم شد
مصلح‌ترین معترض به قطعی برق؛ کمیته اخلاق و حکم حیرت‌انگیز محرومیت شایان مصلح
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
محرومیت به خاطر اعتراض به قطع برق مردم!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yz3
tabnak.ir/005Yz3