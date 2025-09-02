۱۱/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 02 September 2025
۱۴:۳۶
صفحه نخست
»
سیاسی
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به گزارش تابناک، ظاهر نامتعارف و غیر طبیعی فرزند زوج سابق سینمای ایران مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است، گفته می شود توکا فرهنگ تغییر جنسیت داده است.
برچسب ها
داریوش فرهنگ
سوسن تسلیمی
سینمای ایران
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمارها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچسه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
15
پاسخ
خدا همه ما را از مشكلات روحي و رواني نجات بده
ناشناس
|
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
7
پاسخ
صورتش شبیه پدرشه. اون خانم کنارش هم سوسن تسلیمی هست.
tabnak.ir/005Yyw
کپی شد