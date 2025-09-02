عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی

به گزارش تابناک، ظاهر نامتعارف و غیر طبیعی فرزند زوج سابق سینمای ایران مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است، گفته می شود توکا فرهنگ تغییر جنسیت داده است.