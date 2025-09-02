نخستین محموله نفت سوریه صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سوریه در سال ۲۰۱۰، روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد. اما پس از بروز ناآرامی و آغاز جنگ داخلی، زیرساخت این کشور نابود شد و کنترل میادین نفتی چندین بار دست به دست شد.
تحریمهای آمریکا و اروپا که ماهها پس از سقوط حکومت بشار اسد، همچنان پا بر جا بودند نیز صادرات نفت را دشوار کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ژوئن، فرمانی را برای لغو تحریمهای واشنگتن صادر کرد و راه را برای آغاز فعالیت استخراج نفت و گاز سوریه توسط شرکتهای آمریکایی هموار کرد.
بر اساس گزارش رویترز، مقامات دمشق میگویند که این محموله نفتی به یک شرکت مرتبط به شرکت بازرگانی نفت جهانی «بی بی انرژی» فروخته شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید