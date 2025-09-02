En
شوک به رانندگان مست: جریمه نجومی برای این رانندگان

طبق اعلام فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از افزایش مبالغ جرایم رانندگی خبر داد و اعلام کرد: این تغییرات با هدف بازدارندگی بیشتر، کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی در معابر شهری و جاده‌ای به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس ابلاغیه جدید، مبالغ جریمه برخی تخلفات رانندگی افزایش چشمگیری داشته است، به عنوان نمونه، جریمه نبستن کمربند ایمنی از ۶۳ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و توقف دوبله از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان تغییر کرده است، همچنین جریمه حرکات مارپیچ به عنوان یکی از پرخطرترین تخلفات رانندگی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 
طبق اعلام این نهاد انتظامی، نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، همچنین در آغوش گرفتن اطفال در هنگام رانندگی که تهدیدی برای ایمنی کودکان محسوب می‌شود، از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 
از دیگر تغییرات می‌توان به جریمه استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد (۱۵۰ هزار تومان)، توقف در پیاده‌رو (۱۰۰ هزار تومان)، عبور از چراغ قرمز (۴۰۰ هزار تومان)، ورود ممنوع (۲۵۰ هزار تومان) و عبور از خط ویژه (۲۵۰ هزار تومان) اشاره کرد، توقف در محل پارک ممنوع نیز از ۲۱ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.


همچنین ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف ۲۰۰ هزار تومان، نداشتن معاینه فنی معتبر ۱۰۰ هزار تومان و نداشتن بیمه شخص ثالث ۱۵۰ هزار تومان جریمه در پی دارد، در این میان، رانندگی در حالت مستی با جریمه سنگین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سبقت غیرمجاز با ۷۰۰ هزار تومان بیشترین تغییر را به خود اختصاص داده‌اند، سبقت از راست نیز با رشد قابل توجهی از ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: اجرای این افزایش مبالغ با هدف بازدارندگی، صیانت از جان شهروندان و ارتقای نظم اجتماعی صورت گرفته و پلیس راهور با جدیت با تخلفات برخورد خواهد کرد. 

قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
2
پاسخ
جریمه تولید و فروش خودرو های بی کیفیت و همچنین ساخت راه های غیر استاندارد چقدره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
این جریمه ها هنوز بازدارنده نیست. راننده خلافکار در بهترین راههای دنیا هم خلاف می کند اتفاقا هر چه را استانداردتر باشد برای آنها که سبقت غیر مجاز و سرعت زیاد دارند ووبه اصطلاح لایی می کشند بیشتر لذت بخش. اینکه هنگام رانندگی کمر بند نبندیم یا با سگ در آغوش رانندگی کنیم یا با تلفن همراه صحبت کنیم چه ربطی به وضعیت خودرو و جاده دارد؟
