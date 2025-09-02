En
توقیف ۳۶۰ گواهینامه رانندگان پرخطر شبانه در تهران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ضبط ۳۶۰ جلد گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز شبانه خبر داد.
توقیف ۳۶۰ گواهینامه رانندگان پرخطر شبانه در تهران

به گزارش تابناک؛ سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۶۰ جلد به استناد ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ گواهینامه رانندگی مربوط به رانندگان حادثه‌ساز شبانه در سطح پایتخت ثبت و ضبط شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با هدف کاهش تصادفات مرگبار در سطح شهر تهران، پلیس راهور برخورد با رانندگان پرخطر شبانه را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز و مخصوصاً در شب شوند، از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، عبور از چراغ قرمز و…مشمول دریافت نمره منفی و درج در سوابق رانندگی خود خواهند شد.

سرهنگ کشیر تأکید کرد: با تجمع نمرات منفی و تکرار تخلفات پرخطر، گواهینامه رانندگی این افراد به استناد ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: رانندگانی که با تکرار تخلفات حادثه‌ساز، موجب تهدید جان خود و دیگران و ملتهب شدن جامعه می‌شوند، باید بدانند که توقیف گواهینامه به معنای محرومیت موقت و در بعضی مواقع محرومیت کامل از حق رانندگی و سلب امتیاز اجتماعی محسوب می‌شود؛ لذا ادامه رانندگی در این شرایط (محرومیت)، از منظر قانون معادل رانندگی بدون گواهینامه تلقی شده و با برخورد قضائی جدی همانند افراد فاقد گواهینامه همراه خواهد بود.

