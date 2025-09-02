En
مرگ موتورسوار در بزرگراه نواب

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از تصادف و جان باختن یک موتورسوار در اتوبان شهید نواب خبر داد.
مرگ موتورسوار در بزرگراه نواب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ رابعه جوانبخت در توضیح بیشتر گفت: صبح امروز، همشتمین تصادف فوتی در پایتخت از ابتدای شهریور رخ داد.

وی درباره جزئیات این تصادف افزود: این تصادف ساعت ۵:۲۶ دقیقه در موقعیت بزرگراه شهید نواب به شمال قبل از پل ۹ دی رخ داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با موتورسیکلت برخورد کرد.

جوانبخت گفت که متأسفانه راکب این موتورسیکلت، به علت شدت جراحات وارده در همان صحنه تصادف جان خود را از دست داد.

