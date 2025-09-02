وایل شهریورماه امسال، خبر وقوع یک درگیری مسلحانه مرگبار در کافه رستوران «آب و آتش» واقع در محله نازی آباد، به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد. بلافاصله، تیمی از کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به محل حادثه اعزام شدند.

مشاجره دو زن در کافه آب و آتش به خون کشیده شد

در پی یک درگیری مسلحانه در محدوده نازی‌آباد تهران، صاحب رستوران معروف «آب و آتش» هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، اوایل شهریورماه امسال، خبر وقوع یک درگیری مسلحانه مرگبار در کافه‌رستوران «آب و آتش» واقع در محله نازی‌آباد، به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد. بلافاصله، تیمی از کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به محل حادثه اعزام شدند.

در محل، مرد جوانی دیده شد که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نشان داد او در جریان یک درگیری مسلحانه قربانی جنایت شده است.

تحقیقات مقدماتی حاکی از آن بود که دو زن که ظاهراً یکدیگر را نمی‌شناختند، در داخل رستوران حضور داشته و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. درگیری میان آنها شکل گرفت و در نتیجه، صاحب رستوران آنها را از محل بیرون کرد.

یکی از این زنان پس از ترک رستوران با مرد جوانی تماس گرفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اندکی بعد، آن مرد با حضور در کافه، صاحب رستوران را هدف گلوله قرار داد و پس از ارتکاب قتل، متواری شد.

تحقیقات تخصصی اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای شناسایی و دستگیری قاتل همچنان ادامه دارد.