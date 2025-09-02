En
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه

این انتقال، هشتمین ایستگاه فوتبالی طارمی بعد از حضور در ایرانجوان، شاهین، پرسپولیس، الغرافه، ریوآوه، پورتو و اینتر است.
هدیه خاص المپیاکوس به مهدی طارمی در روز معارفه

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، پس از پایان حضورش در اینتر، دیروز به طور رسمی به المپیاکوس پیوست؛ تیمی که پرافتخارترین باشگاه فوتبال یونان محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، نکته جالب در مراسم معارفه ستاره ایرانی، حضور او کنار یک خودروی اوپل بود؛ محصولی که از سوی اسپانسر باشگاه به عنوان هدیه ویژه در اختیار طارمی قرار گرفت. این اقدام باشگاه المپیاکوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری آن را نشانه‌ای از اهمیت حضور مهاجم ایرانی در تیم تازه‌اش می‌دانند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
5
21
پاسخ
یه ماشین معمولی که هموطناش تو ایران از سوارشدنش محرومن!
کی این وضعیت عجیب و غریب تغییر میکنه خدا داند و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
7
12
پاسخ
ارزش نداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
10
9
پاسخ
شش ماه دیگم بیرونش میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
حسادت نابودت کرده
moosssalehi
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
حسادت برای یه هموطن خجالت آوراست
moosasalehi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
2
پاسخ
موفق باشی آقامهدی⛳️
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ شهریور + جدول
