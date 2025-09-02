En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یکی دو حلقه انگشتری الماس خریدیم و به نوکرها یادگاری دادیم

جمعیت زیادی از زن و مرد در جلوی هتل برای دیدن ما جمع شده بودند. ما هم آن‌ها را که اشخاص مختلف و به وضع‌های مختلف بودند تماشا می‌نمودیم.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۷۱
| |
1167 بازدید
یکی دو حلقه انگشتری الماس خریدیم و به نوکرها یادگاری دادیم

مظفرالدین‌شاه قاجار سفر نخست خود به فرنگ را در ماه آخر سال ۱۳۱۷ ه ق. آغاز کرد. او شرح همه روز‌های این سفر را به صورت روزنوشت به نگارش درآورده است. در ادامه روزنوشت روز شنبه پنجم جمادی‌الاول ۱۳۱۸ (دهم شهریور ۱۲۷۹) او را می‌خوانیم، (این متن از سفرنامه نخست مظفرالدین‌شاه به فرنگ است):

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، صبح به سلامت از خواب برخاسته اول روز قدری کاغذ و دستخط به طهران و تبریز نوشتیم. بعد در بالکن تا وقت ناهار گردش می‌کردیم. جمعیت زیادی از زن و مرد در جلوی هتل برای دیدن ما جمع شده بودند. ما هم آنها را که اشخاص مختلف و به وضع‌های مختلف بودند تماشا می‌نمودیم.

ناهار صرف شد. ظهیرالدوله بعضی اسباب عاج به حضور آورده بود، خریدیم. بعضی اسباب قشنگ هم از خرازی ابتیاع شد؛ یکی دو حلقه انگشتری الماس هم خریدیم و به نوکر‌ها هر یک، یک یادگاری از «ماریم‌باد» [به احتمال بسیار ماریِن‌باد Marienbad است که امروزه در جمهوری چک و با نام Mariánské Lázně شناخته می‌شود.]خریده دادیم.

بعد از ناهار قدری استراحت کردیم. چهار ساعت بعدازظهر کالسکه خبر کردیم، سوار شده رفتیم به جنگل این‌جا گردش کردیم. جنگل خیلی معتبر باصفای خوبی است. ما و جناب اشرف صدراعظم و وزیر دربار در یک کالسکه بودیم، سایر نوکر‌ها در کالسکه‌های دیگر ملتزم رکاب بودند. اشجار جنگل به تفاوت است؛ پاره‌ای را تازه کاشته‌اند، پاره‌ای درخت پنج‌ساله و ده‌ساله و بعضی سی‌ساله و پنجاه‌ساله است، مخصوصا از آن درختی که شبیه به مرجان است و در بروکسل و هلاند [هلند]دیدیم در این‌جا هم فراوان است. خیلی درخت خوبی است میوه‌ای مثل مرجان که از مرجان‌هایی که در طهران دیده می‌شود بزرگت است. این جنگل مال پرنس «مترنیخ» از اولاد پرنس «مترنیخ» اول است که او واقف بر اولاد ارشد کرده است. این جنگل را دستی عمل آورده‌اند و بسیار جنگل معتبری است.

رفتیم به طرف بالای جنگل، جای مسطحی بود. از کالسکه پیاده شده قدری پیاده گردش کردیم و با جناب اشرف صدراعظم صحبت داشتیم. بعد سوار کالسکه شده از همان راهی که رفته بودیم مراجعت نمودیم. دو ساعت به غروب مانده وارد منزل شده چای صرف کردیم و قدری در بالکن گردش نمودیم. جمعیت زیادی جلوی عمارت ایستاده بودند. چراغان خیلی خوبی هم کرده بودند. امشب این‌جا عروسی بود و مهمانی مفصلی در همین هتل منزل ما [برپا]کرده بودند. ازدحام غریبی بود و ما تماشای صنع خدا را می‌کردیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مظفرالدین شاه خاطرات روزنوشت
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خاطرات رهبر انقلاب از زندگی پدرشان منتشر شد
خاطرات سرتیم حفاظت مسعود رجوی به چاپ چهارم رسید
خاطرات مستر همفر چقدر سندیت دارد؟
تلاش بعثی‌ها برای تضعیف دین اسرا و ترویج ولنگاری/اعتراف دشمن: ما اسیر ایرانی‌ها هستیم!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YyF
tabnak.ir/005YyF