اولین دورگه تاییدشده‌ سگ و روباه

در جنوب برزیل، دانشمندان تایید کردند که یک سگ ‌سان ماده با نام مستعار «داگ‌ زیم» اولین دورگه‌ مستند بین یک سگ خانگی و یک روباه پامپا است.

اما داستان کشف داگ زیم چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در سال ۲۰۲۱ یک جانور آسیب دیده در جنوب برزیل پس از برخورد با خودرو به مرکز کنترل حیات وحش منتقل شد و ویژگی‌ها و رفتارهایش که به نظر ترکیبی از سگ و روباه می‌رسید، بسیار جلب توجه کرد.

تحلیل‌های کروموزومی و ژنتیکی دقیق هم مشخصا نشانه‌هایی از دورگه بودن را نمایان کردند.

با بررسی DNA میتوکندری، مشخص شد که مادر از روباه پامپا بوده و پدر سگ خانواده‌ای ناشناخته است. احتمالا یک ژرمن شپرد یا مالینوای بلژیکی که البته این‌ها با توجه به رنگ و ظاهر داگ زیم حدس زده شد.

ظاهرش بدن متوسط شبیه سگ، گوش‌های نوک تیز و پشمالو، موی ضخیم تیره با لکه‌های سفید/خاکستری بود

رفتارش ترکیبی از سگ و روباه بود: واق واق می‌کرد، غذا‌های سگ را رد می‌کرد، موش شکار می‌کرد، بوته‌ها را می‌پیمود و رفتاری خجالتی و محتاط داشت؛ خیلی آرام و کند به برخی انسان‌ها اعتماد می‌کرد و علاقه به اسباب بازی داشت.

پایان زندگی و پیگیری دولت

این جانور پس از بهبود اولیه، به یک مرکز نگهداری حیوانات منتقل و تا اوایل ۲۰۲۳ زنده بود.

زمانی که دانشمندان در سپتامبر ۲۰۲۳ خواستار عکس‌های جدید شدند، متوجه شدند که حدود شش ماه قبل دون ارائه جزئیات در مورد زمان یا علت مرگ از بین رفته است. این موضوع به تحقیقات رسمی از سوی دولت برزیل انجامید.

این مورد اولین مورد مستند از دورگه سگ و روباه قلمداد می‌شود، البته روباه پامپا در گروه نزدیک‌تر به گرگ‌ها قرار دارد.

این کشف نشان دهنده افزایش تماس بین گونه‌های خانگی و وحشی که ناشی از گسترش انسان‌ها به زیستگاه‌های طبیعی حیوانات است. این موضوع می‌تواند تهدیدی برای گونه‌های بومی باشد و لزوم نظارت دقیق بر تعاملات بین گونه‌ها را آشکار می‌سازد.