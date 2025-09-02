En
طرز تهیه کشک کدو؛ غذایی خوشمزه‌تر از کشک بادمجان!

کشک کدو یک غذای خوشمزه ساده و سالم است که با مواد در دسترسی آماده می شود، طرز تهیه کشک کدو را در این مطلب برایتان آماده کرده ایم.
طرز تهیه کشک کدو؛ غذایی خوشمزه‌تر از کشک بادمجان!

ناهار چی بپزم؟ شام چی درست کنم؟ خوشمزه‌ترین غذای نونی بدون گوشت چیه؟ غذای ساده و فوری که خوشمزه باشه چی پیشنهاد میدید؟

به گزارش تابناک؛اینها تنها چند مورد از سوالاتی است که در طول روز برای افراد بسیاری پیش می‌آید. در بخش آموزش آشپزی انواع غذا‌های فوری و ساده و البته ارزان را در لیست رسپی‌های خود قرار داده‌ایم. امروز کشک کدو را آموزش خواهیم داد که مطمئنا بعد از یکبار امتحان، پایه ثابت لیست غذاهایتان خواهد شد.

مواد لازم برای تهیه کشک کدو

کدو ۵ عدد

پیاز ۱ عدد بزرگ

گردوی خرد شده ۲ قاشق غذاخوری

سیر ۲_۳ حبه

کشک به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به میزان لازم

آب ۱/۲ لیوان

نعنا خشک شده ۱ قاشق غذاخوری

دستور پخت کشک کدو

در مرحله اول پخت کشک کدو، ابتدا باید کدو‌ها را سرخ کنیم.

سپس پیاز بزرگ رنده شده یا ریز خرد شده را داخل مقدار کمی روغن تفت می‌دهیم تا خوب سبک و طلایی شود.

سیر رنده شده را اضافه کرده و کمی تفت میدهیم تا عطر سیر بلند شود.

حالا نوبت اضافه کردن گردوی خرد شده و سپس نمک، زردچوبه و فلفل سیاه است.

بعد از تفت مواد با پیاز، کدو‌های از قبل سرخ شده را به محتویات تابه اضافه می‌کنیم.

نصف لیوان آب ریخته و درب تابه رو گذاشته و اجازه می‌دهیم تا کدو‌ها کمی نرم شوند.

بعد از آنکه کمی که آب غذا کمتر شد و کدو‌ها نرم شدند، کدو‌ها را با گوشت کوب یا پشت یک قاشق پوره می‌کنیم.

در مرحله آخر نعنا خشک و کشک رقیق شده را به غذا اضافه کرده و هم می‌زنیم.

درب ماهیتابه را میگذاریم و اجازه میدهیم ۲۰ دقیقه روی حرارت ملایم به پخت ادامه داده و غذا به روغن بیفتد.

غذای ساده بدون گوشت و فوری شما آماده است؛ نوش جان.

