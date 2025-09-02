En
اعتراف قلعه‌نویی: بدون تمرین به کافا رفتیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید که اشتباه کرد که تیمش را بدون تمرین راهی مسابقات کافا کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی فوتبال ایران در جریان دومین دیدار خود در مسابقات کافا، سه بر صفر هند را شکست داد. امیر قلعه‌نویی عصر دوشنبه در نشست خبری بعد از این دیدار اظهار کرد: ابتدا می‌خواهم درباره اشتباهی که انجام دادم صحبت کنم. باید اعتراف کنم که ما باید برنامه بهتری وارد این مسابقات می‌شدیم. الان بازیکنی داریم که در ۱۰ روز سه بازی انجام داده است. در این مسابقات ۱۸ تغییر داشتیم و بدون تمرین وارد مسابقات شدیم. این ضعف من به عنوان سرمربی است. باید حداقل چهار پنج جلسه در تهران تمرین می‌کردیم و بعد وارد مسابقه می‌شدیم. برخی بازیکنان قبل از این بازی‌ها دو و یا سه پرواز انجام دادند تا به تاجیکستان برسند. این ضعف من است و به آن اعتراف می‌کنم.

او افزود: تیم هند با دفاع چند لایه کار می‌کرد. ما سعی کردیم فاصله بین خطوط خود را کم کنیم و به تیم حریف موقعیت ندادیم و توانستیم با تغییراتی که دادیم به گل برسیم. معمولا این مدل بازی‌ها سخت است، چون آنها تلاش می‌کنند گل نخورند. از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با وجود خستگی عملکرد خوبی داشتند.

ادامه دارد...

سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: همه تیم‌ها از جمله هند پیشرفت کرده‌اند و همه روی فوتبال سرمایه گذاری می‌کنند، چون فوتبال یک مقوله پیچیده است. ما در بین دو نیمه تعویض کردیم و سرعت را در جناح‌ها بالا بردیم تا به گل رسیدیم.

وی ادامه داد: در لیگ تیم‌ها ۶ هفته بدنسازی می‌کنند و بعد بازی‌هایی برای ایجاد هماهنگی انجام می‌دهند و با این حال در هفته‌های ابتدایی شادابی لازم را ندارند. حال چطور است ما بدون تمرین با ۱۸ تغییر وارد این مسابقات شدیم و این سخت است. اشتباه من بود که بدون تمرین تیم را به این‌جا آوردم.

او همچنین گفت: قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان را تبریک می‌گویم، کار بزرگی کردند. ملت ایران نشان دادند همیشه اتحاد و اقتدار دارند و کم‌ترین کاری که می‌توانیم ما انجام بدهیم همین (سلام نظامی هنگام پخش سرود) است.

