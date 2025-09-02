ساعت شروع به کار ادارات و مدارس از ۱۵ شهریور

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت آغاز ساعات کاری ادارات اظهار داشت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران این حق را دارد که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، تنظیم، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی بپردازد. یکی از این مصوبات، مربوط به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ است.

وی در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور هم اظهار کرد: تغییر ساعت رسمی کشور توسط مجلس تصویب شد و در سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران یک تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که به عنوان مصوبه مادر در نظر گرفته می‌شود.

او در خصوص‌ ساعات کاری ادارات گفت: ساعت کاری واحدهای صنعتی ساعت ۷ صبح،واحدهای نظامی و انتظامی ساعت ۶:۳۰ صبح، ادارات دستگاه‌های اجرایی هم ساعت ۸ صبح (با امکان تغییر شناور از ۷ تا ۹) و واحدهای عملیاتی و استانی: از ساعت ۷ از ۱۵ شهریور، شنبه هفته آینده شروع خواهد شد.