وزیر بهداشت با اشاره به تلفات سالانه ناشی از تصادفات و همچنین آلودگی هوا در کشور، گفت: بحث نگهداشت جمعیت جوان و جوانی جمعیت کشور نیازمند عزم ملی و برنامه علمی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی، با بیان اینکه جوانی جمعیت، اولویت ملی است، گفت: بحث نگهداشت جمعیت جوان و جوانی جمعیت مستلزم عزمی ملی و برنامه‌ای کامل و بر اساس مبانی علمی است که ما به آن می‌گوییم «عزم ملی، برنامه علمی».

وی گفت: طبیعی است که همه دستگاه‌ها باید به این مقوله وارد شوند و وزارت بهداشت به تنهایی فقط می‌تواند یک بخش‌هایی را پیش ببرد. به عنوان مثال وزارت بهداشت می‌تواند در حوزه درمان ناباروری، جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و ... کار کند.

وزیر بهداشت به کمپین ملی نه به تصادف و مرگ سالانه حدود ۲۰هزار نفر در جاده‌ها و به دلیل تصادفات اشاره کرد و گفت: اغلب کشته‌های تصادفات جوان هستند و طبیعی است در جوان‌سازی جمعیت یکی از اولویت‌ها نیز باید پیشگیری از این مرگ‌ها باشد و در کنارش اقدامات دیگر را هم انجام داد.

وی همچنین به موضوع آلودگی هوا، مرگ و میر ناشی از آن در کشور و همچنین ورود وزارت بهداشت به این موضوع اشاره کرد و افزود: سالانه ۷۰۰هزار کودک در دنیا به دلیل آلودگی هوا از بین می‌روند. بی‌تردید این سرمایه‌سوزی است.

وزیر بهداشت گفت: طبیعی است که در بحث تصادفات باید دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان برنامه و پلیس کمک کنند. در بحث آلودگی هوا نیز همین طور و باید دستگاه‌های مختلف پای کار آیند. در مجموع جوانی جمعیت یک عزم و سازماندهی و برنامه‌ریزی ملی و علمی می‌خواهد که داریم انجام می‌دهیم.