حرکت زشت لوییس سوارز که به درگیری انجامید

دیدار فینال لیگ کاپ کونکاکاف بامداد امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) بین تیم های اینترمیامی و سیاتل برگزار شد که طی آن یاران لیونل مسی 3 بر صفر برابر حریف خود تن به شکست دادند. لیونل مسی که نقش تاثیرگذاری در تیم اینترمیامی دارد در این دیدار هم حضور داشت اما با وجود تلاشی که کرد نتوانست مانع از شکست سنگین تیمش در دیدار فینال شود و یک جام را از دست داد. اتفاقات جنجالی این دیدار اما بعد از سوت پایان بازی رخ داد که طی آن بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند. لیونل مسی که اصولا از چنین صحنه هایی دوری می کند، بازهم ساکت و آرام در کناری ایستاد و به بازیکنان حریف دلداری داد. در مقابل لوئیس سوارز که پیش از این هم در تیم های مختلف رفتار غیرورزشی و ناشایست انجام داده بود. یکی از تصاویر بحث‌برانگیز این درگیری، پرتاب آب دهان توسط سوارز به سوی یکی از اعضای کادرفنی سیاتل ساندرز بود که نقش پر رنگی در درگیری ها داشت.