برخورد پلیس فتا با مروجان خشونت در فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار داوود معظمی‌گودرزی گفت: یکی از وظایف همکاران من در پلیس فتا، «امن‌سازی» و «برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی» در فضای مجازی است. بار‌ها اعلام کردیم که اگر کسی بخواهد نظم و امنیت روانی شهروندان را به خطر بی اندازد، با آنها به شدت برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: با افرادی که در فضای مجازی قصد ترویج خشونت را دارند به دو روش برخورد می‌شود. روش اول مخصوص افرادی است که در این باره تولید محتوا می‌کنند و روش دوم مخصوص افرادی است که این محتوا‌ها را نشر می‌دهند.

معظمی‌گودرزی گفت: قانون هر دو این موارد را جرم‌انگاری کرده پلیس نیز خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخورد با این افراد از اولویت‌های پلیس است؛ افزود: از ابتدای امسال نیز برخورد با این افراد شدت گرفته، مجرمان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. همچنین صفحات آنها در همه شبکه‌های اجتماعی مسدود شده است.