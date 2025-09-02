طلای 18 عیار در بالاترین سطح قرار گرفت!

رئیس کل بانک مرکزی نیز افزایش قیمت ارز را ناشی از نوعی ترس و دلهره در بازار دانست و تاکید کرد که با وجود منابع ارزی و طلای در اختیار بانک مرکزی، آرامش به بازار ارز باز می‌گردد.

روز یکشنبه بازار ارز شاهد افزایش قیمت 1800 تومانی دلار بود و قیمت این ارز به 104 هزار و 600 تومان رسید. این افزایش قیمت در ادامه روند افزایشی روزهای گذشته و به دنبال فعال‌شدن مکانیسم ماشه روی داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز افزایش قیمت ارز را ناشی از نوعی ترس و دلهره در بازار دانست و تاکید کرد که با وجود منابع ارزی و طلای در اختیار بانک مرکزی، آرامش به بازار ارز باز می‌گردد.



به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار ارزهای خارجی در روز یکشنبه روند افزایش قیمت خود را حفظ کردند. در این روز دلار با افزایش ۱.۷۵ درصدی نسبت به‌روز شنبه، رقم ۱۰۴ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کرد. این در حالی بود که قیمت ارز از روزهای ابتدایی شهریور تحت‌تاثیر افزایش ریسک‌های سیاسی قرار گرفت. با اعلام خبر رسمی فعال‌شدن مکانیسم ماشه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شدت گرفته است و در روزهای گذشته نشانه‌ای از کاهش این ریسک‌ها وجود نداشته است. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای خنثی کردن سازوکار اسنپ‌بک ادامه دارد.

وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای مشترک با وزرای خارجه چین و روسیه که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید، تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانسته‌اند.

در مقابل محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به صورت کلی افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر به عوامل انتظاری و فضای روانی بازار باز می‌گردد که در نرخ ارز بازار غیررسمی خود را نشان داده است. از طرفی دیگر، در تامین نیازهای ارزی کشور مشکلی وجود ندارد. او همچنین اشاره کرد که بخش عمده ارز در کشور توسط بانک مرکزی و با نرخ ۷۰ هزار تومان تامین می‌شود و کالاهای اساسی نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این نرخ‌ها تغییر عمده‌ای در روزهای گذشته وجود نداشته است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که با وجود پیچیده‌تر شدن تامین ارز به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همچنان بانک مرکزی منابع ارزی و طلای مطمئنی در اختیار دارد که در مواقع ضروری از آن استفاده می‌کند. او همچنین از اقدامات جدید بانک مرکزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز خبر داد.

در روز یکشنبه قیمت انواع طلا نیز همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی و افزایش نرخ ارز، بالا رفت. قیمت هر اونس طلا به ۳۴۵۷ دلار رسید و بالاترین قیمت ۴ ماه گذشته را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۳۴۰ هزار تومانی، رکورد روز پیشین خود را شکست و رقم ۸‌میلیون و ۹۴۱ هزار تومان را ثبت کرد.

قیمت سکه امامی ۲‌میلیون تومان افزایش یافت و به قیمت ۹۷‌میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم‌سکه نیز با یک‌‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش به قیمت ۵۲‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مواجه شد و رقم ۳۱‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را ثبت کرد.