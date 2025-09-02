خروج بیش از یک میلیون و ۲۳۵ هزار اتباع غیر مجاز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نادر یاراحمدی با بیان اینکه طبق آمارهای جمع آوری شده شش میلیون و صد هزار نفر از اتباع در کشور شناسایی شدهاند که بیش از ۴ میلیون نفر آنها غیر مجاز هستند، گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته تا ۸ شهریور یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند که از این تعداد ۴۲۵ هزار و ۷۸۹ نفر دستگیر شده و رد مرز شده و ۸۰۹ هزار و ۲۹۵ هزار نفر از اتباع غیرمجاز هم به صورت خود معرف از کشور خارج شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگیهایی که برای خروج اتباع غیرمجاز در این دوره مد نظر قرار گرفت این بود که بسیاری از خود معرفین برای خروج از کشور عموما با خانواده خود خارج شدند، ادامه داد: این ویژگی به معنای آن است که افرادی که با خانواده از کشور خارج شدند دیگر نمیتوانند در کشور ما مثل شرایط گذشته که به صورت غیرمجاز زندگی میکردند حضور داشته باشند. البته هم از مردم ایران که از برادران و خواهران افغانستانی در کارهای مختلف استفاده میکردند و چه از اتباعی که به صورت خودمعرف با خانواده خود از کشور خارج شدند و به قانون کشور ما احترام گذاشتند، تشکر میکنیم.
یاراحمدی با بیان اینکه اکثریت کسانی که از کشور افغانستان وارد میشوند از مرزهای پاکستان وارد کشور میشوند نه از مرزهای افغانستان، ادامه داد: افرادی که روزانه در مرز ایران دستگیر میشوند به اردوگاهها تحویل میدهیم و رد مرز میکنیم، ضمن اینکه به طور معمول روزانه عدهای از افراد در مرز دستگیر شده و به اردوگاهها تحویل داده میشوند.
به گفته وی، تا پایان سال حداقل بر اساس دستور وزیر کشور ۸۰۰ هزار نفر دیگر از اتباع باید از کشور طرد بشوند که به آمار دو میلیون سرشماری و یا معادل آن برسند که امیدواریم در سال آینده هم بتوانیم یک میلیون نفر را رد مرز کنیم. توانایی آن را داریم تا سه میلیون نفر را در کشورمان بپذیریم و میتوانیم از آن سه میلیون نفر در حوزههای مختلف استفاده کنیم.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اعلام اینکه ۱۹۱ دفتر برای رسیدگی به امور اتباع در کشور داریم، افزود: اتباع غیرمجاز میتوانند به این مراکز مراجعه کنند و از خدمات ما بهرهمند شوند و در این مراکز روز و تاریخ خروج آنها مشخص میشود و برگههای خروج دریافت میکنند که زمان خروج آنها از زمان دریافت برگه خروج تا زمان خروج با توجه به شرایط شأن مشخص است؛ بطوریکه اگر مجرد باشند ۱۵ روز وقت داشتند تا بازگردند و اگر با خانواده بودند به خاطر اینکه بچه مدرسهای داشتند یا افرادی هم طلبکار بودند و نتوانسته بودند از صاحبخانهشان مبلغی را که به عنوان رهن داده بودند، پس بگیرند تا ۱۵ شهریور فرصت خروج از کشور را دادیم.
به گفته وی، همه کسانی که باید به مراکز رسیدگی به امور اتباع مراجعه کرده و برگه خروج میگرفتند فرصتشان رو به پایان است و از این به بعد همه این افرادی که مراجعه نکردهاند به عنوان افراد غیرمجاز دستگیر خواهند شد.
وی اظهار کرد: البته به من از جاهای مختلف و مقامات رسمی اعلام کردهاند که این مسیر خود معرف را نبندید و فعلا این مسیر را باز گذاشتهایم، اما چنانچه طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده به این مراکز مراجعه کنند ما این افراد را در لیست خود معرفها ثبت خواهیم کرد و در غیر این صورت دستگیر میشوند.
یاراحمدی اظهار کرد: بسیاری از اتباعی که خود معرف برگه بازگشت دارند، فکر میکنند که شاید شرایط تغییر کند و بمانند، اما من به آنان اعلام میکنم برگههای سرشماری باطل شده است و اگر در یک شرایط خاصی به اونها یک مجوزهای موقتی مثل افرادی که بیمار بودند یا برای زیارت آمده بودند دادهایم تنها در همان زمان فقط معتبر بوده و دیگر نمیتوانند از این فرصت استفاده کنند و در لیست سیاه ما وارد میشوند و از تسهیلات ما استفاده نخواهند کرد.
وی ادامه داد: ما علاقمندیم از خدمات کارگران خارجی یا نیروی کار خارجی در هر سطحی که باشد استفاده کنیم چرا که این افراد هم زبان ما هستند و مشترکات زیادی با ما دارند، اما به شرطی میتوانند فعالیت کنند که قانون را رعایت کنند و به نظر میآید که عدهای از اتباع غیر مجاز تصور میکنند که میتوانند بمانند. من به عنوان کسی که مسئول این کار هستم و مسئولیت دارم عرض میکنم که به هیچ وجه امکانپذیر نیست و تصمیم گرفته شده و طبق قانون باید کشور را ترک کنند.
