En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سوال مهم یک روزنامه از لاریجانی در مورد مسائل امنیتی

آنان نماینده اقلیت بسیار محدودی هستند. آرای نمایندگان حوزه انتخابیه تهران را ببینید؛ حساب دستتان خواهد آمد. البته، مسئله مهم‌تر این است که تندروهای مجلس در آنجا دست بالا را دارند و روشن است که سیاست‌های تندروها به تامین منافع ملی ملتزم نیست و از رفتار مسئولانه خارج است.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۲۰
| |
5 بازدید
سوال مهم یک روزنامه از لاریجانی در مورد مسائل امنیتی

ویژه بودن شرایط ایران بر کسی پوشیده نیست. از وضعیت کسری بودجه و تورم و قیمت ارز گرفته تا ناترازی‌های گوناگون و مهم؛ تا شکاف‌های اجتماعی و بالاخره از همه فوری‌تر وضعیت ناپایدار روابط بین‌الملل و احتمال فعال شدن اسنپ‌بک و افزایش تنش‌های نظامی و....

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن، اینها همه به‌جای خود. آنچه که ما را بیشتر نگران می‌کند، وضعیت مراجع تصمیم‌گیری اصلی است. گرچه به نظر می‌رسد که مجموعه این مراجع نتوانسته‌اند تاکنون راهبرد تازه‌ای را که برای این شرایط مناسب باشد، تدوین و ارائه کنند؛ ولی همچنان امید داریم که به‌زودی شاهد ابتکاراتی باشیم.


این امید با آمدن آقای لاریجانی به مقام دبیری شورای‌عالی امنیت‌ملی اندکی مثبت شده است؛ هرچند تاکنون شواهد ارزشمندی در جهت چشمگیری این امید ندیده‌ایم. بااین‌حال، از مدیران رسانه‌ها دعوت کرده‌اند تا با دبیر جدید شورا درباره مسائل عمومی کشور هم‌اندیشی کنند. پیشتر هم چنین دعوت‌هایی از سیاسیون و رسانه‌ای‌ها رخ می‌داد و البته نمی‌دانیم که این برنامه‌ها تا چه اندازه در سیاست‌گذاری‌ها موثر بوده است؟ به‌ویژه که رسانه‌ها مواضع و رویکردهای خود را روزانه می‌نویسند و مسئولین ذیربط اطلاع دارند.

 با وجود این، از این نشست‌ها استقبال می‌کنیم و خواهان افزایش گستره دعوت‌شدگان و بازتاب دادن نتایج گفت‌وگوها و کیفیت استفاده از آنها نیز هستیم.

اکنون پرسش عمومی و مهم خود را به‌صورت عمومی طرح می‌کنیم و انتظار داریم که دبیر محترم شورای‌عالی امنیت‌ملی پاسخ روشنی درباره آن بدهند. نقش مجلس کنونی در سیاست‌گذاری کلان و امنیتی و دفاعی کشور چیست؟
 
جالب است که تنها گروهی که در کشور برای شرایط کنونی ایده دارند، تندروها هستند. ایده آنان تقابل و درگیری تمام‌عیار است. اگر آنان مجاز هستند که هر وقت خواستند و دوست داشتند درباره ان‌پی‌تی و مذاکره و مسائل دیگر طرح‌های آنی دو و سه‌فوریتی دهند و کشور و مردم را اسیر تصمیمات خود کنند، این را صریح و روشن بفرمایید. چون ما و اکثریت مردم از کسانی هستیم که در انتخاب آنان حضور نداشتیم، چون شایستگان مورد نظر ما در انتخابات غایب بودند؛ پس حق داریم که اعتماد لازم و مناسب را به اغلب مصوبات مجلس نداشته باشیم.

آنان نماینده اقلیت بسیار محدودی هستند. آرای نمایندگان حوزه انتخابیه تهران را ببینید؛ حساب دستتان خواهد آمد. البته، مسئله مهم‌تر این است که تندروهای مجلس در آنجا دست بالا را دارند و روشن است که سیاست‌های تندروها به تامین منافع ملی ملتزم نیست و از رفتار مسئولانه خارج است. اگر مجلس مجاز است که فراتر از منافع ملی و مصالح عمومی قانون‌گذاری کند، این را صریح و روشن اعلام کنید تا تکلیف اکثریت مردمی که آنان را نماینده خود نمی‌دانند معلوم شود. حتماً اطلاع دارید که کمترین اعتماد مردم به یک نهاد رسمی مربوط به مجلس تندروها است. 

هیچ شهروند دغدغه‌مندی حاضر نیست که اجازه دهد چنین مجموعه‌ای در سیاست‌های عمومی کشور و در شرایط خطیر کنونی اثرگذاری مهمی داشته باشند و سرنوشت این ملت را تعیین کنند. این پرسش را باید دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی از طرف این شورا پاسخ دهد.

راحت بودن خیال مردم از عدم دخالت موثر مجلس به معنای امیدوار شدن نسبت به آینده نیست، بلکه این شرط لازم و نه کافی برای امیدواری است و به منزله گشوده بودن روزنه برای امید به آینده است. درغیراین‌صورت و با حضور موثر آنان، امید خود را نسبت به اتخاذ سیاست‌های مفید و بهبود امور، به‌کلی از دست خواهیم داد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی لاریجانی روزنامه هم میهن سوال مسائل امنیتی خبر فوری
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رژیم صهیونیستی از ورود کشیش معترض ایتالیایی جلوگیری کرد
حمله روزنامه هم میهن به رئیس جمهور
کنایه روزنامه هم میهن به رئیس صدا و سیما+عکس
هشدار پلیس فتا در رابطه با فروش سوال کنکور
پرونده روزنامه «هم‌میهن» به مراجع قضایی ارجاع شد
واکنش «هم میهن» به درخواست قضایی «کیهان»
راهکار پزشکیان برای حل مسائل امنیتی کشور
تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامه اصلاح‌طلب
بررسی مسائل‌امنیتی‌کشور در جلسه غیرعلنی مجلس
احمدي‌نژاد در كنكور ارشد
اعلام وصول سوال از وزیران نیرو و اقتصاد
واکنش معاون دفتر نشرآثار رهبرانقلاب به تیتر یک روزنامه
هم‌میهن: قانون‌گذاری افراطی، راهی به سیاه‌چاله است
انتقاد تند یک روزنامه به سخنان رئیس اطلاعات سپاه
اشتباه در سؤال از وزرا ثلمه ای به اسلام وارد نکرده است/ برداشت ها از آیین نامه اشتباه بود/ در حق وزیرانی که در گذشته کارت گرفته اند، اجحاف شده است
ارائه طرح‌سوال از وزیر‌ارشاد به هیات‌رییسه‌مجلس
تسلیت لاریجانی در پی شهادت ماموران ناجا
مسائل علیه امنیت مردم، خط قرمز مسئولان است
سوال ۴۱ نماینده از وزیر اطلاعات
کیهان نشریات اصلاح‌طلب را به شبکه‌های معاند چسباند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۱۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۱۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005YxQ
tabnak.ir/005YxQ