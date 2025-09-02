En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۰۱۶
بازدید: ۷۵۸

شکار لحظه‌های ناب؛ بهترین عکسهای طبیعت استرالیا در سال ۲۰۲۵

رقابت عکسهای طبیعت استرالیا در سال ۲۰۲۵ امسال بیش از پنج هزار عکس را از سراسر منطقه اقیانوسیه دریافت کرد. داوران از میان این آثار، تصاویری را برگزیدند که نه تنها زیبایی بکر طبیعت را نشان می‌دهد، بلکه اهمیت حفاظت از زیست‌بوم‌های شکننده استرالیا را نیز یادآوری می‌کند.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
