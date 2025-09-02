En
پیش‌بینی نماینده تهران از نبردی آخرالزمانی

حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جنگ اسرائیل با ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ ایران و اسرائیل یک تقابل آخرالزمانی است
کد خبر: ۱۳۲۶۰۱۵
1206 بازدید

به گزارش تابناک، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جنگ اسرائیل با ایران در کانال تلگرامی خود نوشت: جنگ ایران و اسرائیل یک تقابل آخرالزمانی است

پیش‌بینی نماینده تهران از نبردی آخرالزمانی

برچسب ها
حمید رسایی جنگ ایران اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل جنگ آخرالزمانی خبر فوری
