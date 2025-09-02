En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر ناگهانی رئیس قوه قضائیه به خوزستان

کد خبر: ۱۳۲۶۰۱۴
| |
577 بازدید
سفر ناگهانی رئیس قوه قضائیه به خوزستان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل‌وسومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در سفری از پیش اعلام‌نشده، به‌همراه هیئت عالی قضایی وارد استان خوزستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان خوزستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، مسئولان و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خوزستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

رئیس عدلیه از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اژه ای سفر به خوزستان سفر ناگهانی بازدید استانی خوزستان خبر فوری
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسن رضایی به خوزستان می رود
اژه ای: در لغزش‌ها تا می‌شود اصلاح کرد سراغ مجازات نرویم
رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام هیچ صفحه‌ای ندارد
انتقاد از قضاوت‌های بی‌اساس برخی افراد و انتشار گسترده آن در جامعه/ افراد زیادی به اتهام ارائه اطلاعات مهم هسته‌ای و نظامی کشور به بیگانگان محاکمه شده‌اند که حکم برخی از آنها اعدام بوده است/اگر از ایجاد بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اِعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد
پیام رئیس قوه قضاییه در پی جنایت رژیم صهیونیستی
محسنی اژه‌ای: سند راهبردی ایران و چین چشم‌انداز مهمی است
دیدارهای محسن رضایی در شهر اهواز
قدردانی محسنی‌اژه‌ای از سپاه پاسداران
کمک به مردم از همه عبادات بالاتر است
همه دستگاه‌ها بخصوص دولت کمک کنند تا امر پیشگیری‌ موثر واقع شود
جزئیات سفر رئیس قوه قضاییه به چین
آیا اژه‌ای به صهیونیست‌ها اعلان جنگ کرد؟
توضیحات اژه‌ای درباره محموله پوشاک دختر وزیر
توضیح اژه‌ای برای «حساب‌های قوه قضاییه»
علی لاریجانی به خوزستان می‌رود
حضور محسن‌رضایی در عزاداری‌ مردم‌خوزستان
اژه‌ای: مسئولان به قولی كه می‌دهند عمل كنند
روحانی به خوزستان می‌رود
اعتراض مجمع نمایندگان خوزستان به سفر روحانی
هشدار اژه ای برای دوران ماقبل انتخابات
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۱۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۱۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005YxK
tabnak.ir/005YxK