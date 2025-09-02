سفر ناگهانی رئیس قوه قضائیه به خوزستان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل‌وسومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در سفری از پیش اعلام‌نشده، به‌همراه هیئت عالی قضایی وارد استان خوزستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان خوزستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، مسئولان و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خوزستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

رئیس عدلیه از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.