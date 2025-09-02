En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند

پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های قزوین، موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند. تصویری که از عوامل سد معبر شهرداری قزوین مشاهده می‌کنید طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۰۳
| |
745 بازدید
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند

به گزارش تابناک، پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های قزوین، موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قزوین شهرداری ماموران شهرداری ضرب و شتم دستفروشان خبر فوری
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان
ماجرای ضرب و شتم دو دستفروش توسط مأموران شهرداری
عاملان ضرب و شتم میوه‌فروشان سیار بازداشت شدند
شهردار قزوین عذرخواهی کرد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yx9
tabnak.ir/005Yx9