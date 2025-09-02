تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند

پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های قزوین، موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند. تصویری که از عوامل سد معبر شهرداری قزوین مشاهده میکنید طی ساعات اخیر در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۰۳
