تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند

پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های قزوین، موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند. تصویری که از عوامل سد معبر شهرداری قزوین مشاهده می‌کنید طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

به گزارش تابناک، پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های قزوین، موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند.