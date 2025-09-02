En
اخطار مهم درباره بازگشت اتباع غیرمجاز به ایران

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می گوید: اتباع غیرمجازی که به کشور برگردند دادگاهی خواهند شد.
به گزارش تاباک، نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفتگویی تلویزیونی گفت: الان یک فردی بازداشت شده که ۲۰ بار طرد شده و به کشور بازگشته. او را به پلیس امنیت تحویل دادیم و پرونده الان در دادگاه است.
 
نادر یاراحمدی از برخورد قضائی با اتباع غیرمجازی که از کارت‌های بانکی و سیم‌کارت‌های متعلق به اتباع ایرانی استفاده می‌کردند، خبر داد.
 
وی گفت: پرونده این افراد در حال پیگیری است و با آنان و همچنین صاحبان اصلی کارت‌ها که آن را در اختیار غیرقرار داده بودند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
 
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به تأکیدات وزیر کشور بر رعایت حقوق و کرامت انسانی اتباع غیرمجاز در حین خروج، گفت: با نصب دوربین‌های متعدد در تمامی اردوگاه‌ها، بر عملکرد مأموران نظارت دقیق می‌شود.
 
وی افزود که با متخلفان در میان مأموران نیز برخورد شده و پرونده‌های قضائی برای آنان تشکیل شده است.
 
یاراحمدی به موضوع شکایت اتباع غیرمجاز از عدم دریافت مطالبات مالی خود از صاحب‌خانه‌ها یا کارفرماها اشاره کرد و گفت: این افراد می‌توانند از طریق فرم‌های ویژه‌ای که در سایت وزارت کشور قرار داده شده، شکایت خود را ثبت کنند تا به طور قانونی پیگیری شود.
 
وی خاطرنشان کرد که حل این اختلافات در صلاحیت قوه قضائیه است و وزارتخانه تنها می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

