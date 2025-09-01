En
لاپید: پیروزی نتانیاهو پایان صهیونیسم خواهد بود

یائیر لاپید، رهبر حزب یش آتید و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در سخنانی هشدار داد که پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل می‌تواند به معنای پایان صهیونیسم باشد. او این انتخابات را سرنوشت‌سازترین انتخابات از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ توصیف کرد.
لاپید: پیروزی نتانیاهو پایان صهیونیسم خواهد بود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو یائیر لاپید در گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره انتخابات پیش‌رو در اسرائیل اظهار داشت که این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأثیر عمیقی بر آینده رژیم صهیونیستی خواهد داشت.

 وی در ادامه هشدار داد که اگر نتانیاهو پیروز شود، این می‌تواند به معنای پایان صهیونیسم باشد. لاپید افزود: «این سرنوشت‌سازترین انتخابات برای رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ تاکنون است.»

او همچنین به تجربیات خود اشاره کرد و گفت: «من پیش‌تر نیز یاد گرفته بودم که غرورم را کنار بگذارم و توانستم از صفر یک دولت بسازم، در حالی که همه مطمئن بودند که این کار غیرممکن است.»

اسرائیل لاپید نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اختلافات داخلی
