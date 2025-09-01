مرگ ناگهانی ۴ نامزد حزب افراطی آلمان در آستانه انتخابات

در آستانه برگزاری انتخابات محلی در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان رسانه‌ها از مرگ ناگهانی چهار نامزد حزب افراطی که شانس خوبی برای موفقیت در این انتخابات داشتند، خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از روزنامه برلینرسایتونگ، انتخابات محلی پیش رو در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان یعنی نوردراین-وستفالن تحت الشعاع مرگ چندین نامزد انتخاباتی از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان قرار گرفته است.

در آستانه برگزاری این انتخابات چهار نامزد حزب افراطی به طور ناگهانی جان خود را از دست داده‌اند. اکنون، پلیس و وزارت کشور نوردراین-وستفالن در حال تحقیقات و اظهار نظر در این باره هستند.

پس از مرگ این چهار نامزد حزب افراطی در ایالت نوردراین-وستفالن، پلیس اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم در هیچ موردی وجود ندارد. این مرگ‌ها باعث گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی شده است.

پلیس اعلام کرد که علت دقیق این مرگ‌ها از جمله به دلایل حفظ حریم خصوصی مخفی نگه داشته می‌شود. شهرداری منطقه‌ای اعلام کرده بود که این مرگ ها، آرای غیابی ۱۳۳ رأی‌دهنده را باطل کرده است.

این مرگ‌ها بر انتخابات تأثیر می‌گذارند به گونه‌ای که برگه‌های رأی باید در مدت کوتاهی دوباره چاپ شوند و رأی‌دهندگان غایب باید دوباره رأی خود را به صندوق بیندازند.

انتخابات محلی در نوردراین-وستفالن در ۱۴ سپتامبر برگزار می‌شود.

برگزاری این انتخابات در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، اولین آزمون مهم پس از انتخابات فدرال برای دولت ائتلافی به رهبری فریدریش مرتس، صدر اعظم این کشور محسوب می‌شود.

در آخرین انتخابات محلی در سال ۲۰۲۰، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان حدود پنج درصد از آرا را در سراسر نوردراین-وستفالن به دست آورد.

اخیراً نتایج یک نظرسنجی موسسه فورسا در ابتدای ماه ژوئیه، آراء حزب افراطی جایگزینی برای آلمان را در انتخابات نوردراین-وستفالن ۱۴ درصد اعلام کرد که افزایشی ۸.۹ درصدی را نشان می‌داد.