En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ ناگهانی ۴ نامزد حزب افراطی آلمان در آستانه انتخابات

در آستانه برگزاری انتخابات محلی در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان رسانه‌ها از مرگ ناگهانی چهار نامزد حزب افراطی که شانس خوبی برای موفقیت در این انتخابات داشتند، خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۹۳
| |
2 بازدید
مرگ ناگهانی ۴ نامزد حزب افراطی آلمان در آستانه انتخابات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از روزنامه برلینرسایتونگ، انتخابات محلی پیش رو در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان یعنی نوردراین-وستفالن تحت الشعاع مرگ چندین نامزد انتخاباتی از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان قرار گرفته است.

در آستانه برگزاری این انتخابات چهار نامزد حزب افراطی به طور ناگهانی جان خود را از دست داده‌اند. اکنون، پلیس و وزارت کشور نوردراین-وستفالن در حال تحقیقات و اظهار نظر در این باره هستند.

پس از مرگ این چهار نامزد حزب افراطی در ایالت نوردراین-وستفالن، پلیس اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم در هیچ موردی وجود ندارد. این مرگ‌ها باعث گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی شده است.

پلیس اعلام کرد که علت دقیق این مرگ‌ها از جمله به دلایل حفظ حریم خصوصی مخفی نگه داشته می‌شود. شهرداری منطقه‌ای اعلام کرده بود که این مرگ ها، آرای غیابی ۱۳۳ رأی‌دهنده را باطل کرده است.

این مرگ‌ها بر انتخابات تأثیر می‌گذارند به گونه‌ای که برگه‌های رأی باید در مدت کوتاهی دوباره چاپ شوند و رأی‌دهندگان غایب باید دوباره رأی خود را به صندوق بیندازند.

انتخابات محلی در نوردراین-وستفالن در ۱۴ سپتامبر برگزار می‌شود.

برگزاری این انتخابات در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، اولین آزمون مهم پس از انتخابات فدرال برای دولت ائتلافی به رهبری فریدریش مرتس، صدر اعظم این کشور محسوب می‌شود.

در آخرین انتخابات محلی در سال ۲۰۲۰، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان حدود پنج درصد از آرا را در سراسر نوردراین-وستفالن به دست آورد.

اخیراً نتایج یک نظرسنجی موسسه فورسا در ابتدای ماه ژوئیه، آراء حزب افراطی جایگزینی برای آلمان را در انتخابات نوردراین-وستفالن ۱۴ درصد اعلام کرد که افزایشی ۸.۹ درصدی را نشان می‌داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آلمان انتخابات نامزد انتخاباتی مرگ ناگهانی انتخابات محلی خبر فوری
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله و اصابت چاقو به نامزد راستگرای انتخابات برزیل
برگزاری اولین انتخابات محلی در لیبی پس از ۵ سال
صدراعظم جدید آلمان انتخاب شد
حمله سایبری به یکی از نامزدان انتخابات فرانسه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
ترامپ کجاست؟
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Ywz
tabnak.ir/005Ywz