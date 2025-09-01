En
ارزیابی عبدالله گنجی از مصاحبه خود با پزشکیان

فعال رسانه‌ای اصولگرا، در یادداشتی نوشت: نکته جالب دیگر برای بنده، اشراف ایشان بر حیطه اختیارات و وظایف رئیس جمهور بود.مرزهای مسولیت ها و ساختارها را به خوبی می شناخت و مقید به رعایت بود.
به گزارش تابناک، عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: 

در مصاحبه ی یک ساعت و ١٧ دقیقه ای که با رئیس جمهور  داشتیم، پاسخ نهایی ایشان به هر مشکل و چالشی انسجام داخلی بود. محوری ترین شاخص برای اهل انسجام را حرکت همراه رهبری می دانست.

‌حتی شرط عبور از اسنپ بک و رفع فیلترینگ را به انسجام ارجاع می داد.

‌نکته جالب دیگر برای بنده، اشراف ایشان بر حیطه اختیارات و وظایف رئیس جمهور بود.مرزهای مسولیت ها و ساختارها را به خوبی می شناخت و مقید به رعایت بود.

