اروپا مجری اوامر ترامپ و رژیم صهیونیستی شده است

به گزارش تابناک، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتوگو با روزنامه انگلیسی گاردین به اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام موسوم به تروئیکای اروپایی برای کلید زدن فرآیند مکانیزم ماشه علیه ایران و حمایت آنها از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران پرداخت.
بقایی در این گفتوگو تصریح کرد: «اروپاییها همان کاری را انجام میدهند که ترامپ به آنها دیکته کرد. نقش اروپا در برجام بهطور کامل تضعیف شده است. اگر به گذشته نگاه کنید، شخصیتهایی همچون خاویِر سولانا، کاترین اشتون، فدریکا موگرینی و جوزپ بورل تلاش داشتند میان ایران و آمریکا پل ارتباطی برقرار کنند و خود را بهعنوان طرف مذاکرهکنندهای معتبر نشان دهند، اما اکنون اروپا تصمیم گرفته صرفاً بهعنوان نماینده آمریکا و اسرائیل عمل کند. این اقدامی کاملاً غیرمسئولانه است.»
او با اشاره به اظهارات اخیر «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، که گفته بود رژیم صهیونیستی در حملات به تأسیسات هستهای ایران «کار کثیف را برای همه ما انجام میدهد»، خاطرنشان کرد: «به نوعی تمامی کشورهای اروپایی از اقدام رژیم اسرائیل علیه ایران دفاع کردند و حتی احتمالاً اطلاعاتی را نیز در اختیار این رژیم قرار دادند.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره پیامدهای اقدام اروپاییها افزود: «به محض آنکه تحریمهای سازمان ملل با درخواست اروپا بازگردد، آمریکا بار دیگر حق وتوی خود را در شورای امنیت بهدست خواهد آورد. این یعنی اروپاییها عملاً صحنه را به آمریکا واگذار کردهاند.»
او همچنین با اشاره به احتمال خروج ایران از معاهده منع اشاعه هستهای (NPT) تأکید کرد: «براساس قانون اساسی، دولت ایران نمیتواند مانع تصمیم مجلس در این زمینه شود. اگر نمایندگان طرح خروج از NPT را تصویب کنند، ما موظف به اجرای آن هستیم.»
بقایی ادامه داد: «این موضوع مسئله حیثیت و حاکمیت ماست. همانطور که مردم بریتانیا در جنگ جهانی دوم با روحیه مقاومت ایستادند، ما نیز چنین روحیهای داریم، زیرا این جنگ ناعادلانه در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شد.»
وی شرایط سه کشور اروپایی برای جلوگیری از فعالسازی مکانیزم ماشه، بازگشت بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده ایران، ارائه جزئیات درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده و آغاز گفتوگو با آمریکا، را نشانهای از «عدم جدیت و نبود حسن نیت اروپا» دانست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در همین راستا افزود: «میان ایران و بازرسان آژانس شکاف عمیق بیاعتمادی وجود دارد، بهویژه پس از رویکرد سیاسیشده اخیر آژانس. نمیتوان نادیده گرفت که گزارشهای پیشین آژانس توسط آمریکا و اسرائیل مورد سوءاستفاده قرار گرفت و بهانهای برای حملات غیرقانونی به تأسیسات ایران شد.»
او همچنین با اشاره به فضای دیپلماتیک در ایران تصریح کرد: «افکار عمومی ایران از حملات غیرقانونی به تأسیسات کشور بهشدت خشمگین است و دولت باید نسبت به مردم و پارلمان پاسخگو باشد. رسانههای غربی دائماً بر ذخایر اورانیوم ایران و همکاری با آژانس تأکید میکنند، اما افکار عمومی باید به یاد بیاورد که آمریکا و اسرائیل چگونه دیپلماسی و حقوق بینالملل را با این حملات زیر پا گذاشتند.»
با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران بر آمادگی ایران برای یافتن راهحل تأکید کرد.
او گفت: «هدف ما همچنان دستیابی به توافقی است که به بازرسان آژانس اجازه بازگشت بدهد. ما بارها به آژانس اطمینان دادهایم که ذخایر اورانیوم جابهجا نشده است. همچنین آماده گفتوگو با آمریکا هستیم، اما متأسفانه هیچیک از پیامهای ما تاکنون از سوی واشنگتن پاسخی دریافت نکرده است.»
بقایی در پایان اظهار داشت: «ایران حاضر است سطح غنیسازی را به ۳.۶۷ درصد ـ همان سطح مقرر در برجام ـ بازگرداند، مشروط بر آنکه توافقی جامع بهدست آید که حق ایران برای غنیسازی داخلی را به رسمیت بشناسد. پرسش اینجاست که چرا آمریکا اینقدر بر حذف حق ایران در غنیسازی اصرار دارد، در حالیکه ترامپ مدعی شده بود توانایی ایران در این زمینه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل از بین رفته است.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید