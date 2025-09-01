En
کد خبر:۱۳۲۵۹۸۹
نبض خبر

جزئیات تازه از موشک ایران با 16 ماخ سرعت

محمد اون المش، خبرنگار و کارشناس مسائل دفاعی، در تحلیلی درباره ایران گفت: «بعد از جنگ با صدام، ایران این نیاز را احساس کرد و به توسعه موشک‌های بالستیک با تکنولوژی سوخت جامد و بسیار قوی پرداخت... ظرف 8 دقیقه ایرانی‌ها می‌توانند موشک بالستیک آماده پرتاب کنند که در مقابل تهدید شناسایی اطلاعاتی دقیق اسرائیل، توازن ایجاد کرده‌اند... در پدافند، همان سیستم‌های موجود از زمان شاه را توسعه دادند، اما در توسعه قدرت موشکی به قدرت بی‌بدیل تبدیل شدند... موشک‌های بالستیک اخیر ایران سرعتی برابر با 16 ماخ یا 16 برابر سرعت صوت دارند. این موشک‌ها به خارج از لایه جو می‌روند، مسافت بیشتری طی می‌کنند و پس از نزدیک شدن به هدف، به سمت آن شیرجه می‌زنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند...» جزئیات این تحلیل این روزنامه نگار عرب را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر موشک ایران موشک خرمشهر 5 ویدیو موشک قاره پیما توان موشکی ایران جنگ ایران و اسرائیل قدرت موشکی ایران
