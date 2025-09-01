شهردار قزوین عذرخواهی کرد

مهدی صباغی، شهردار قزوین حادثه حمله ماموران شهرداری قزوین به میوه‌فروشان سیار را مربوط به هفته گذشته دانست.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی صباغی، شهردار قزوین حادثه حمله ماموران شهرداری قزوین به میوه‌فروشان سیار را مربوط به هفته گذشته دانست و توضیح داد: بین چند دستفروش با عوامل رفع سد معبر شهرداری قزوین در حین انجام وظیفه درگیری رخ داده که ویدیوی آن به‌صورت ناقص و تقطیع‌شده منتشر شده است.

مهدی صباغی طی ویدیویی که اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قزوین منتشر کرده، گفت: هفته گذشته حادثه تلخی مبنی بر وقوع درگیری بین چند نفر دست‌فروش با عوامل رفع سد معبر شهرداری قزوین در حین انجام وظیفه رخ داد، که انتشار فیلم ناقص و تقطیع‌شده در فضای مجازی موجب آزردگی خاطر شهروندان فهیم شهر قزوین شد.

شهردار قزوین ادامه داد: صرف‌نظر از میزان تقصیر هریک از طرفین این درگیری، به نوبه خود از همه شهروندان محترم عذرخواهی و همین‌جا اعلام می‌کنم که برخورد جدی و بدون اغماض با همه مقصرین این حادثه مورد تاکید شهرداری است.