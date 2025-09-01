شهردار قزوین عذرخواهی کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی صباغی، شهردار قزوین حادثه حمله ماموران شهرداری قزوین به میوهفروشان سیار را مربوط به هفته گذشته دانست و توضیح داد: بین چند دستفروش با عوامل رفع سد معبر شهرداری قزوین در حین انجام وظیفه درگیری رخ داده که ویدیوی آن بهصورت ناقص و تقطیعشده منتشر شده است.
مهدی صباغی طی ویدیویی که اداره ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قزوین منتشر کرده، گفت: هفته گذشته حادثه تلخی مبنی بر وقوع درگیری بین چند نفر دستفروش با عوامل رفع سد معبر شهرداری قزوین در حین انجام وظیفه رخ داد، که انتشار فیلم ناقص و تقطیعشده در فضای مجازی موجب آزردگی خاطر شهروندان فهیم شهر قزوین شد.
شهردار قزوین ادامه داد: صرفنظر از میزان تقصیر هریک از طرفین این درگیری، به نوبه خود از همه شهروندان محترم عذرخواهی و همینجا اعلام میکنم که برخورد جدی و بدون اغماض با همه مقصرین این حادثه مورد تاکید شهرداری است.
