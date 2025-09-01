این چهره پا جای پای مهران رجبی در صداوسیما گذاشت!

به گزارش تابناک به نقل از هفتهنامه تیویبان رسول مهربانی، مجری و گزارشگر تلویزیون این روزها به شکل پررنگی در قاب صداوسیما دیده میشود. او همزمان در سه برنامه تلویزیون حضور دارد؛ موضوعی که باعث شده برخی مخاطبان حضور او را با دورهای که مهران رجبی در اکثر شبکهها دیده میشد، مقایسه کنند.
«فقط در کانال کولر نیست!» این جمله کنایی درباره بازیگران، مجریان و مهمانانی به کار برده میشود که در همه شبکهها حضور دارند. به طور مشخص تا سالها مهران رجبی مخاطب این جمله بود.
حالا رسول مهربانی دارای چنین وضعیتی است. او اجرای مسابقه «تک به تک» شبکه ورزش، برنامه «خط اول» شبکه افق و بخش ورزشی برنامه «سلام صبح بخیر» را برعهده دارد.
سال گذشته، مهربانی با سبک خاص گزارش مسابقات تکواندو المپیک به شهرت رسید. خیلیها هیجان او و اصطلاحاتی مثل «خورده، خورده» را دوست داشتند ولی گروهی منتقد این شیوه بودند. چون مهربانی در توصیفاتی مثل «تهمینه ایرانی» گرفتار اشتباه شد و صدایش بهدلیل فریاد میگرفت و همین مهمترین ضعف یک گزارشگر است.
با این همه، شهرت حاصل از المپیک برای مهربانی سود داشته و حالا سکان اجرای سه برنامه با سه رویکرد متفاوت را برعهده دارد. «خط اول» درباره قهرمانان مردمی است و مجری در میان مهمانان و تماشاگران به کنکاش در زندگی آنها میپردازد. عملکردش قابل قبول است.
او در مسابقه تلفنی «تک به تک» اطلاعات عمومی مردم را به چالش میکشد و در تلاش است هیجان به برنامه تزریق کند. عملکردش معمولی است. «سلام صبح بخیر» به شکل زنده پخش میشود و این مجری در فصل جدید جای عماد اعرابی را گرفته. نمیدانیم مجری مسلط قبلی چرا کنار گذاشته شد و مهربانی جای او را گرفت. فعلا این تعویض ناموفق بوده است.
