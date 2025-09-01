خروج سد ۱۵ خرداد قم از مدار تامین آب

به دلیل ادامه دار شدن موضوع تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی و مهمتر از آن ایجاد بندها و سدهای متعدد در بالا دست حوزه آبریز سد ۱۵ خرداد قم، ورودی آب به این سد عملا به صفر رسیده و سد ۲۰۰ میلیون مترمکعبی ۱۵ خرداد، هم اکنون تنها ۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد که ۱۵ میلیون مترمکعب آن نیز حجم مرده و غیر قابل استفاده است. همچنین یک میلیون مترمکعب آب نیز با هدف پدافند غیرعامل و برای زمان بحرانی، برای تامین آب موقتی و کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. استان قم سه مسیر تامین آب اعم از: سرشاخه های دز، سد ۱۵ خرداد و چاه ها را در اختیار دارد و همینک به گفته مدیر کل آب منطقه ای استان قم یکی از این سه مسیر از مدار خارج شده است. محمد احمدی جبلی همچنین تاکید کرد سوء مدیریت آب کشور نقش مهمی در وضعیت کنونی در منطقه و کشور داشته است.