جزئیات‌ دستگیری ضارب یک بسیجی‌

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان جزئیات دستگیری ضارب بسیجی‌ آمر به معروف در پارک کتاب منوجان را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، مصیب آسیابانی روز دوشنبه افزود: بسیجی آمر به معروف در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هنگام تذکر لسانی به فردی که با یک زن درگیر شده و موجب اخلال در نظم عمومی شده بود، توسط راننده یک خودرو با چاقو از ناحیه دست و صورت مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

دادستان منوجان، اعلام کرد: در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم صادر و با همکاری ماموران انتظامی، ضارب دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وی همچنین افزود: بسیجی آسیب دیده تحت درمان و وضعیت جسمی او رضایت‌بخش است.

دادستان منوجان تصریح کرد: دستگاه قضایی با افرادی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر تعرض کنند، مطابق قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

