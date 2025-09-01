جزئیات‌ دستگیری ضارب یک بسیجی‌

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، مصیب آسیابانی روز دوشنبه افزود: بسیجی آمر به معروف در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هنگام تذکر لسانی به فردی که با یک زن درگیر شده و موجب اخلال در نظم عمومی شده بود، توسط راننده یک خودرو با چاقو از ناحیه دست و صورت مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

دادستان منوجان، اعلام کرد: در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم صادر و با همکاری ماموران انتظامی، ضارب دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وی همچنین افزود: بسیجی آسیب دیده تحت درمان و وضعیت جسمی او رضایت‌بخش است.

دادستان منوجان تصریح کرد: دستگاه قضایی با افرادی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر تعرض کنند، مطابق قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.