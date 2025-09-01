En
قلعه‌نویی: اعتراف می‌کنم، اشتباه کردم!

سرمربی تیم ملی ایران معتقد است باید تیمش با آمادگی بهتری وارد تورنمنت کافا می‌شد.
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دومین بازی در تورنمنت کافا موفق به کسب پیروزی سه بر صفر مقابل هند شد، اما امیر قلعه‌نویی تاکید دارد که به‌خاطر خستگی بازیکنانش باید با آماده‌سازی بهتر به تاجیکستان سفر می‌کردند.

قلعه‌نویی پس از برتری ایران مقابل هند در جمع خبرنگاران حاضر شد و عنوان کرد: من قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، باید درباره اشتباه خودم حرف بزنم و اعتراف کنم که لازم بود با برنامه بهتری وارد این مسابقات می‌شدیم.

او ادامه داد: بازیکنی در تیمم دارم که طی ۱۰ روز اخیر سه بازی انجام داده است. از طرف دیگر، ۱۸ تغییر در لیست تیم ملی برای این رقابت‌ها داشتیم و با این شرایط و بدون تمرین وارد کافا شدیم. این ضعف بنده به‌عنوان سرمربی است و باید چهار، پنج جلسه در تهران تمرین می‌کردیم، آمادگی نسبی به دست می‌آوردیم و بعد به این تورنمنت می‌آمدیم که این اشتباه از من بود.

