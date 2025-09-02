یک استاد زیستپیریشناسی مولکولی در دانشگاه بیرمنگام انگلیس باور دارد که طول عمر انسان میتواند با پیشرفتهای علمی و فناوری به ۲۰ هزار سال برسد. او میگوید دستیابی به این هدف مستلزم بازسازی DNA و برنامهریزی مجدد سلولهای بدن است.
به گزارش عصر ایران و به نقل از دیجیاتو، «ژائو پدرو دماگالیس» در گفتوگو با مجله Scientific American توضیح میدهد که اگر بتوانیم فرایند پیری و سرطان را کنترل کنیم، میانگین طول عمر انسانها میتواند به بیش از هزار سال برسد و حداکثر طول عمر بدون تصادفات و آسیبهای شدید حتی تا ۲۰ هزار سال افزایش یابد.
او میگوید: «در DNA ما مجموعهای بسیار پیچیده از برنامههای شبیه کامپیوتر وجود دارد که ما را به انسانی بالغ تبدیل میکند. اما برخی از این برنامهها در مراحل پایانی زندگی میتوانند آسیبزا باشند. تغییر این برنامهها میتواند راهی برای مقابله با پیری باشد.»
دماگالیس تأکید میکند که رسیدن به این طول عمر فوقالعاده هنوز ابزارهای لازم را میطلبد، اما تئوریهای موجود نشان میدهد بازنویسی ژنتیکی و بازطراحی بیولوژی بشر ممکن است روزی پیری را در سطح سلولی از بین ببرد.
