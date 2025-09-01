En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام دلایل کمیته اخلاق برای محروم کردن پیروانی

سخنگوی فدراسیون درباره صدور رأی اخیر محرومیت کمیته اخلاق درباره مدیر تیم پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۲۹
| |
679 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی ضمن اشاره به تاثیر چند پرونده سریالی در رای نهایی صادر شده گفت: به دنبال مطالب مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌ای و جهت تنویر افکار عمومی پیرامون حکم محکومیت مدیر تیم پرسپولیس توسط کمیت اخلاق، به نظر می‌رسد که باید توضیحاتی به جامعه فوتبال ارائه بدهیم.

آقای پیروانی پیشتر به خاطر اظهارات خود از سوی کمیته اخلاق جریمه نقدی شده بودند که با بررسی اتفاقات رخ داده و اظهارات مطرح شده بعدی توسط رکن قضایی، در چند نوبت مشخص شد که جزای نقدی درنظر گرفته شده بازدارنده نبوده است.

به همین ترتیب کمیته اخلاق درباره چند موضوع متفاوت در بازه‌های زمانی مختلف مربوط به اظهارات آقای پیروانی در چند نوبت ایشان را برای ارائه توضیحات به جلسه رسیدگی دعوت کردند که هر بار به این احضاریه‌ها توجهی نشد و ایشان از حضور امتناع داشتند که این مساله به نوبه خود غیرقانونی و شامل جریمه و محرومیت طبق قوانین و مقررات می‌شود.

امیر مهدی علوی در ادامه اظهار داشت: کمیته اخلاق پس از بررسی پرونده، رأی به شش ماه محرومیت از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی برای مدیر تیم پرسپولیس صادر کرد که به دلیل تکرار رفتار‌ها و امتناع از قانون و عدم حضور در جلسات رسیدگی کمیته اخلاق بوده است.

سخنگوی فدراسیون با توضیح روال قانونی مربوط به این پرونده تأکید کرد: مطابق مقررات، رای قابلیت تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد در کمیته استیناف را دارد. هم‌چنین با توجه به حضور آقای پیروانی در فدراسیون و پیگیری قانونی پرونده و رای کمیته اخلاق و صحبت‌های انجام شده روال قانونی تجدیدنظرخواهی انجام می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان تاکید کرد: اهالی محترم فوتبال هم برای جلوگیری از این تنش‌ها خودشان باید به قوانین، دعوت‌نامه‌های رسمی ارکان قضایی مستقل و مقررات احترام بگذارند و آنها را نادیده نگیرند تا با چنین مشکلاتی رو به رو نشوند.

طبعا همکاران در رسانه‌های محترم هم مثل همیشه در کنار فوتبال به دنبال تداوم فضای همدلی در آستانه جام جهانی هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته اخلاق افشین پیروانی محرومیت
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محرومیت ساپینتو کم شد
اعتراض پرسپولیس به محرومیت بی‌دلیل پیروانی
اسامی و رأی نهایی دوپینگی‌های ۲۰۲۴ ایران
بیانیه پرسپولیس در پی محرومیت مدیر تیم
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
ترامپ کجاست؟
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yvx
tabnak.ir/005Yvx