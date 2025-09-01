اعلام دلایل کمیته اخلاق برای محروم کردن پیروانی

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی ضمن اشاره به تاثیر چند پرونده سریالی در رای نهایی صادر شده گفت: به دنبال مطالب مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌ای و جهت تنویر افکار عمومی پیرامون حکم محکومیت مدیر تیم پرسپولیس توسط کمیت اخلاق، به نظر می‌رسد که باید توضیحاتی به جامعه فوتبال ارائه بدهیم.

آقای پیروانی پیشتر به خاطر اظهارات خود از سوی کمیته اخلاق جریمه نقدی شده بودند که با بررسی اتفاقات رخ داده و اظهارات مطرح شده بعدی توسط رکن قضایی، در چند نوبت مشخص شد که جزای نقدی درنظر گرفته شده بازدارنده نبوده است.

به همین ترتیب کمیته اخلاق درباره چند موضوع متفاوت در بازه‌های زمانی مختلف مربوط به اظهارات آقای پیروانی در چند نوبت ایشان را برای ارائه توضیحات به جلسه رسیدگی دعوت کردند که هر بار به این احضاریه‌ها توجهی نشد و ایشان از حضور امتناع داشتند که این مساله به نوبه خود غیرقانونی و شامل جریمه و محرومیت طبق قوانین و مقررات می‌شود.

امیر مهدی علوی در ادامه اظهار داشت: کمیته اخلاق پس از بررسی پرونده، رأی به شش ماه محرومیت از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی برای مدیر تیم پرسپولیس صادر کرد که به دلیل تکرار رفتار‌ها و امتناع از قانون و عدم حضور در جلسات رسیدگی کمیته اخلاق بوده است.

سخنگوی فدراسیون با توضیح روال قانونی مربوط به این پرونده تأکید کرد: مطابق مقررات، رای قابلیت تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد در کمیته استیناف را دارد. هم‌چنین با توجه به حضور آقای پیروانی در فدراسیون و پیگیری قانونی پرونده و رای کمیته اخلاق و صحبت‌های انجام شده روال قانونی تجدیدنظرخواهی انجام می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان تاکید کرد: اهالی محترم فوتبال هم برای جلوگیری از این تنش‌ها خودشان باید به قوانین، دعوت‌نامه‌های رسمی ارکان قضایی مستقل و مقررات احترام بگذارند و آنها را نادیده نگیرند تا با چنین مشکلاتی رو به رو نشوند.

طبعا همکاران در رسانه‌های محترم هم مثل همیشه در کنار فوتبال به دنبال تداوم فضای همدلی در آستانه جام جهانی هستند.