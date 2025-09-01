پشت درهای بسته؛ گفتگوهای داغ مودی و پوتین

نخست‌وزیر هند در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تأکید بر اهمیت همکاری نزدیک ۲ کشور برای ثبات و رفاه جهانی، از تمامی تلاش‌های اخیر برای برقراری صلح در اوکراین استقبال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حضور دارد، در دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، این اتفاق را «همیشه خوشایند» توصیف کرد.

نخست‌وزیر هند در این نشست با اشاره به همکاری‌های دوجانبه مسکو و دهلی‌نو اظهار داشت: «همکاری نزدیک میان روسیه و هند از اهمیت فراوانی برای تضمین ثبات و رفاه جهانی برخوردار است.»

مودی در ادامه با تأکید بر لزوم پایان یافتن جنگ اوکراین، خاطرنشان کرد: «ما به طور منظم در خصوص درگیری جاری در اوکراین تبادل نظر می‌کنیم. از همه تلاش‌های اخیر برای برقراری صلح استقبال می‌کنیم و امیدواریم همه طرف‌ها با رویکردی سازنده به این موضوع بپردازند. باید به دنبال راه‌هایی برای پایان سریع این درگیری و استقرار صلح بود.»

*پوتین و مودی در راه محل برگزاری دیدار دوجانبه

وی همچنین اعلام کرد که هند مشتاقانه در انتظار سفر پوتین به دهلی‌نو در ماه دسامبر برای برگزاری اجلاس روسیه–هند است.

پوتین‌هم در دیدار با مودی تأکید کرد که روابط روسیه و هند بر پایه اصول «مشارکت راهبردی ویژه و ممتاز» به‌طور فعال در حال توسعه است.

وی همچنین افزود که همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان مسکو و دهلی‌نو روندی مثبت را نشان می‌دهد.