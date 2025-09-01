En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چه کسی باید جلوی کسی که نافش را بیرون گذاشته بگیرد؟

نماینده ادوار مجلس در مورد بی حجابی گفت: درست است که می‌گوییم سخت گیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۱۳
| |
1174 بازدید
چه کسی باید جلوی کسی که نافش را بیرون گذاشته بگیرد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ علی مطهری در تازه‌ترین اظهارنظرش در باب حجاب گفت: در مسائل فرهنگی هم به نظرم دولت عملکرد خوبی نداشته است. در فیلم‌های سینمایی و نمایش‌های خانگی اباحه‌گری بیشتر شده است. در موضوع حجاب، همه قبول داریم که قانون عفاف و حجاب قانون خوبی نبود و اجرایش مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. ولی اینطور هم نباید باشد که مقامات دولتی و مخصوصا خود رئیس جمهور به گونه‌ای حرف بزنند که ترویج بی حجابی باشد. اخیرا در روز خبرنگار برخی از خبرنگاران صحبت می‌کردند که این وضع بدحجابی و بی حجابی و برخی ناهنجاری‌ها دیده می‌شود. ایشان در پاسخ می‌گوید این کار مساجد است و کار ما نیست. این اشتباه است.

یعنی چه که کار مساجد است؟ کار فرهنگی مساجد در جای خود است. دولت فقط مسئول معیشت مردم نیست. دولت اسلامی، علاوه بر معیشت مردم، مسئول اخلاق و رفتار و عقاید مردم هم هست. اگر عقیده بت پرستی بخواهد در جامعه رواج پیدا کند، دولت این جا وظیفه دارد. آن دولت سکولار است که می‌گوید کاری به این چیز‌ها ندارم. ولی دولت اسلامی وظیفه دارد. بله قانون عفاف و حجاب صلاح نبود که به آن شکل اجرا شود. ولی این که بگوییم اصلا کاری به حجاب نداریم و کار مساجد است، چه حرفی است؟ وقتی موارد ناهنجار در جامعه پیدا شد، مساجد جلویش را بگیرند؟ درست است که می‌گوییم سخت گیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد.

چطور باید جلویش را بگیرند. راهکار شما چیست؟

راهکارش را دولت و وزارت کشور باید مشخص کند. پلیس وظیفه دارد. به هر حال باید به نوعی نظارت شود. این که رها شود، کار درستی نیست. این که نوع نظارت چه باشد، بحث دیگری است. در زمان شاه هم اگر آقایی با پیژامه و رکابی بیرون می‌آمد بازداشت می‌شد و می‌گفتند حق چنین کاری ندارید. نمی‌شود بگوییم به ما چه و به من ربطی ندارد و کار مساجد و حوزه‌های علمیه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی مطهری بی حجابی دولت اسلامی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش علی مطهری به بازنشر مصاحبه‌اش توسط ترامپ
انتشار مصاحبه علی مطهری درباره برنامه هسته‌ای ایران توسط ترامپ
واکنش بقائی به اتنشار سخنان علی مطهری ازسوی ترامپ
انتقاد مطهری از صداوسیما: تفرقه، راه را برای حمله باز می‌کند
ویدیوی علی مطهری که ترامپ منتشر کرد: هدفمان ساخت بمب اتم بود!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yvh
tabnak.ir/005Yvh