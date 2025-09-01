چه کسی باید جلوی کسی که نافش را بیرون گذاشته بگیرد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ علی مطهری در تازه‌ترین اظهارنظرش در باب حجاب گفت: در مسائل فرهنگی هم به نظرم دولت عملکرد خوبی نداشته است. در فیلم‌های سینمایی و نمایش‌های خانگی اباحه‌گری بیشتر شده است. در موضوع حجاب، همه قبول داریم که قانون عفاف و حجاب قانون خوبی نبود و اجرایش مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. ولی اینطور هم نباید باشد که مقامات دولتی و مخصوصا خود رئیس جمهور به گونه‌ای حرف بزنند که ترویج بی حجابی باشد. اخیرا در روز خبرنگار برخی از خبرنگاران صحبت می‌کردند که این وضع بدحجابی و بی حجابی و برخی ناهنجاری‌ها دیده می‌شود. ایشان در پاسخ می‌گوید این کار مساجد است و کار ما نیست. این اشتباه است.

یعنی چه که کار مساجد است؟ کار فرهنگی مساجد در جای خود است. دولت فقط مسئول معیشت مردم نیست. دولت اسلامی، علاوه بر معیشت مردم، مسئول اخلاق و رفتار و عقاید مردم هم هست. اگر عقیده بت پرستی بخواهد در جامعه رواج پیدا کند، دولت این جا وظیفه دارد. آن دولت سکولار است که می‌گوید کاری به این چیز‌ها ندارم. ولی دولت اسلامی وظیفه دارد. بله قانون عفاف و حجاب صلاح نبود که به آن شکل اجرا شود. ولی این که بگوییم اصلا کاری به حجاب نداریم و کار مساجد است، چه حرفی است؟ وقتی موارد ناهنجار در جامعه پیدا شد، مساجد جلویش را بگیرند؟ درست است که می‌گوییم سخت گیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد.

چطور باید جلویش را بگیرند. راهکار شما چیست؟

راهکارش را دولت و وزارت کشور باید مشخص کند. پلیس وظیفه دارد. به هر حال باید به نوعی نظارت شود. این که رها شود، کار درستی نیست. این که نوع نظارت چه باشد، بحث دیگری است. در زمان شاه هم اگر آقایی با پیژامه و رکابی بیرون می‌آمد بازداشت می‌شد و می‌گفتند حق چنین کاری ندارید. نمی‌شود بگوییم به ما چه و به من ربطی ندارد و کار مساجد و حوزه‌های علمیه است.