En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام بازیگر سینما در دهه ۷۰ به جرم جاسوسی اعدام شد؟

فریدون ابوضیا متولد ۱۳۱۷ در تبریز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۱۲
| |
1303 بازدید

کدام بازیگر سینما در دهه ۷۰ به جرم جاسوسی اعدام شد؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در اواسط دهه هفتاد خبر کشف یک شبکه و باند جاسوسی رسانه‌های ایران را درنوردید. باندی موسوم به" زنده دل "که اعضای آن به مشارکت در انتقال اطلاعات طبقه بندی شده نظامی به بیگانگان، اخذ وام‌های کلان با تأسیس شرکت‌های صوری، خارج ساختن وثیقه‌های بانکی، تملک و فروش اموال افراد فراری و شرکت‌های توقیف شده توسط مراجع قضائی، مشارکت در خارج کردن غیر قانونی افراد به خارج از کشور، جعل اسناد دولتی، استعمال مواد مخدر و رابطه نامشروع و موارد دیگر محکوم شدند.

این باند نام خود را از موسسش یعنی «هدایت الله زنده دل» می‌گرفت که در دی ماه سال ۱۳۷۵ در زندان قصر اعدام شد. اما در میان اعضای این باند یک هنرپیشه چشم آبی تقریبا مشهور هم بود: «فریدون ابوضیا»

فریدون ابوضیا متولد ۱۳۱۷ در تبریز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود. فعالیتش در سینما را در ۴۷ سالگی با فیلم گردباد به کارگردانی کامران قدکچیان و نویسندگی علیرضا داود نژاد در سال ۱۳۶۴ در نقش دکتر جاویتس آغاز کرد.

از معروف‌ترین نقش آفرینی‌های فریدون ابوضیا می‌توان به فیلم پرواز پنجم ژوئن به کارگردانی و نویسندگی علیرضا سمیع آذر (۱۳۶۸) اشاره کرد.

این هنرپیشه چشم آبی، به دلیل نوع خاص چهره و فیزیک صورتش، در غالب فیلم‌ها نقش جاسوس و آمریکایی بازی می‌کرد. از دیگر فیلم‌هایی که فریدون ابوضیا در آن بازی کرد می‌توان از: حمله خرچنگها، پرنده آهنین، عبور از غبار، کشتی آنجلیکا، گراند سینما، هی جو، پرنده کوچک خوشبختی و محموله نام برد.

او در پرونده «باند زنده دل» ابتدا به ده سال زندان محکوم شد، اما بعد‌ها به علت کشف مسائل جدیدی در پرونده اش در همان سال ۱۳۷۵ اعدام شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر مرد جاسوس اعدام
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاسوس اعدامی با تبلیغات گوگل جذب موساد شده بود
مردی که اعدام و حبس ابد را جدی نگرفت!
کارنامه ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋیان و ماموریت‌های ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎس به‌عنوان ﺷﻮاﻟﯿﻪ آن‌ها
الی کوهن‌های ایران چه کسانی هستند؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
توافق می‌شود
24.04%
توافق نمی‌شود
75.96%
تعداد کل آراء : ۳۳۵۳۰
آرشیو
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yvg
tabnak.ir/005Yvg