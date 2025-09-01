کدام بازیگر سینما در دهه ۷۰ به جرم جاسوسی اعدام شد؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در اواسط دهه هفتاد خبر کشف یک شبکه و باند جاسوسی رسانههای ایران را درنوردید. باندی موسوم به" زنده دل "که اعضای آن به مشارکت در انتقال اطلاعات طبقه بندی شده نظامی به بیگانگان، اخذ وامهای کلان با تأسیس شرکتهای صوری، خارج ساختن وثیقههای بانکی، تملک و فروش اموال افراد فراری و شرکتهای توقیف شده توسط مراجع قضائی، مشارکت در خارج کردن غیر قانونی افراد به خارج از کشور، جعل اسناد دولتی، استعمال مواد مخدر و رابطه نامشروع و موارد دیگر محکوم شدند.
این باند نام خود را از موسسش یعنی «هدایت الله زنده دل» میگرفت که در دی ماه سال ۱۳۷۵ در زندان قصر اعدام شد. اما در میان اعضای این باند یک هنرپیشه چشم آبی تقریبا مشهور هم بود: «فریدون ابوضیا»
فریدون ابوضیا متولد ۱۳۱۷ در تبریز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود. فعالیتش در سینما را در ۴۷ سالگی با فیلم گردباد به کارگردانی کامران قدکچیان و نویسندگی علیرضا داود نژاد در سال ۱۳۶۴ در نقش دکتر جاویتس آغاز کرد.
از معروفترین نقش آفرینیهای فریدون ابوضیا میتوان به فیلم پرواز پنجم ژوئن به کارگردانی و نویسندگی علیرضا سمیع آذر (۱۳۶۸) اشاره کرد.
این هنرپیشه چشم آبی، به دلیل نوع خاص چهره و فیزیک صورتش، در غالب فیلمها نقش جاسوس و آمریکایی بازی میکرد. از دیگر فیلمهایی که فریدون ابوضیا در آن بازی کرد میتوان از: حمله خرچنگها، پرنده آهنین، عبور از غبار، کشتی آنجلیکا، گراند سینما، هی جو، پرنده کوچک خوشبختی و محموله نام برد.
او در پرونده «باند زنده دل» ابتدا به ده سال زندان محکوم شد، اما بعدها به علت کشف مسائل جدیدی در پرونده اش در همان سال ۱۳۷۵ اعدام شد.
