هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا درباره فروپاشی دولت فرانسه

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ وی بیان کرد که فرانسه در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که نیازمند مداخله صندوق بینالمللی پول (IMF) باشد، اما هرگونه خطر سقوط یک دولت در منطقه یورو «نگرانکننده» است.
لاگارد در گفتوگو با شبکه رادیویی رادیو کلاسیک تأکید کرد که انضباط مالی در فرانسه همچنان ضروری است و او با دقت بسیار وضعیت اختلاف نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه را زیر نظر دارد.
احزاب مخالف در فرانسه اعلام کردهاند که در رأی اعتماد در تاریخ ۸ سپتامبر، دولت اقلیت را ساقط خواهند کرد؛ رأیگیریای که نخستوزیر فرانسوا بایرو بهطور غیرمنتظره هفته گذشته اعلام کرد. علت این اقدام، برنامههای بحثبرانگیز او برای اجرای سیاستهای سختگیرانه بودجهای در سال ۲۰۲۶ است.
این موضوع بر بازار سهام و اوراق قرضه فرانسه ــ که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو محسوب میشود ــ تأثیر منفی گذاشته است.
بانکهای فرانسوی نیز تحت فشار قرار گرفتهاند، اما لاگارد گفت نظام بانکی فرانسه در موقعیتی بهتر از دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار دارد.
«من معتقدم نظام بانکی فرانسه از سرمایه کافی برخوردار است، در وضعیت بهتری نسبت به آخرین بحران بزرگ مالی قرار دارد، ساختارمند و تحت نظارت خوبی واقع شده است و بازیگران آن مسئولانه عمل میکنند.»
او همچنین ادامه داد: من باور ندارم که خود نظام بانکی به هیچ وجه منبع ریسک کنونی باشد، اما بازارها، در هر شرایطی از این نوع، ریسک را ارزیابی میکنند.
