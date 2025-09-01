بازگشت حسن یزدانی و زنگ خطر برای امیرعلی آذرپیرا/ کوبیدن میخ در ۹۷ کیلوگرم پیش از بازگشت رکورددار ایرانی!

حسن یزدانی با ۱۰ مدال المپیک و جهانی اکنون رکورددار مدال در تاریخ کشتی ایران است که این افتخار را بعد از ۱۰ سال ملی‌پوش بودن متوالی به دست آورده و او سعی دارد پس از بازگشت دوباره به تشک، به تعداد مدال‌هایش اضافه کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد در المپیک ۲۰۲۴ پاریس روز تلخی برای حسن یزدانی بود. عنوان‌دارترین کشتی‌گیر ایرانی که می‌توانست با رسیدن به دومین طلای المپیک خود و نقره‌ای که از المپیک ۲۰۲۰ توکیو به دست آورده بود، از جهان پهلوان تختی با یک طلا و دو نقره المپیک عبور کند، با کتف مصدوم روی تشک رفت، شکست خورد و با مدال نقره به لحاظ مدالی، هم تراز با تختی شد.

یزدانی که سال قبل از المپیک مصدوم شده بود و در ایران جراحی کرد، پیش از اینکه کامل بهبود پیدا کند روی تشک بازگشت و همین موضوع عاملی شد که دوباره مصدوم شود. او پس از المپیک تصمیم گرفت این بار راهی فرانسه شود و در آنجا کتف خود را به جراحان بسپارد. حالا پس از گذشت یک سال از المپیک خبر آمده که او می‌تواند به تمرینات بازگردد.

حسن یزدانی دو هفته پیش در کمپ تیم‌های ملی کشتی حاضر شده بود تا تمرین ملی‌پوشان را که آماده حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب تماشا کند که در واکنش به اینکه آیا سال ۲۰۲۶ در مسابقات جهانی شرکت می‌کند یا نه گفته بود: «در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ به میدان می‌روم.» البته که یزدانی قصد دارد در دو وزن بالاتر به تشک بازگردد و انگار او از نظر بدنی دیگر شرایط کم کردن وزن و حضور در ۸۶ کیلوگرم را ندارد. این تصمیم از سال گذشته و پس از جراحی گرفته شده بود و همان زمان هم درباره این مسئله صحبت‌هایی شد.

مراد محمدی مدیرفنی کشتی مازندران سال گذشته و پس از جراحی یزدانی درباره اینکه عنوان شده حسن یزدانی در بازگشت دوباره به کشتی قصد تغییر وزن دارد، گفته بود: «همه باید صبر کنند تا دوره نقاهت حسن یزدانی طی شود و بعد از آن به کشتی برگردد. باتوجه به اینکه دفعه قبلی او بازگشتی زودهنگام به مسابقه داشت و دوباره کتفش آسیب دید، حدسم این است که سال ۲۰۲۵ کشتی نخواهد گرفت و عاقلانه هم این است که یک سال کشتی نگیرد و بدون عجله و با شرایط ایده‌آل برگردد. بعد از بازگشت، تصمیم با یزدانی است که بخواهد در کدام وزن کارش را ادامه دهد. او ابتدا باید شرایط تمرین کردن را پیدا کند و بعد از آن خودش و با مشورت مربی‌اش و آنهایی که کنارش هستند، تصمیم بگیرد در ۸۶ کیلوگرم بماند و یا به وزن بالا برود.»

البته میزان آمادگی حسن یزدانی هم پس از مصدومیت ملاک است. دوری یک ساله از کشتی، دو بار جراحی روی کتف، بالا رفتن سن و بالا رفتن وزن که می‌تواند منجر به کمتر شدن تحرک شود، همگی می‌تواند عواملی باشد که شانس یزدانی را برای درخشش مثل سابق کم کند. تنها چیزی که بابت آن نگرانی وجود ندارد، انگار وضعیت جسمانی او پس از جراحی است که دکتر سهراب کیهانی می‌گوید که حسن یزدانی هیچ منعی برای شروع تمرینات کشتی ندارد و درباره زمان بازگشت او گفته است: «پس از بررسی تصاویر MRI و CT-Scan شانه عمل کرده حسن یزدانی، آن چیزی که مشاهده شد جوش خوردگی کامل تاندون و قطعه استخوانی بود و شرایط وی بسیار رضایت بخش ارزیابی شد. یزدانی از همین الان می‌تواند تمرینات خود را آغاز و تعیین کند که در چه وزنی می‌خواهد به میدان برود. به لطف پروردگار مصدومیت کاملا رفع شد و بعد از این همه چیز بستگی به تلاش و خواهندگی وی دارد که هرچه زودتر بتواند به میادین قهرمانی بازگردد.»

حالا پزشک معالج یزدانی هم از تصمیم او برای انتخاب وزن می‌گوید. اکنون کامران قاسم‌پور که مدت‌ها رقیب یزدانی بود و در نهایت راهی وزن ۹۲ کیلوگرم شد تا دو طلای جهانی در این وزن کسب کند، در غیاب یزدانی به ۸۶ کیلوگرم بازگشته؛ به نظر هم نمی‌رسد یزدانی قصد شروع دوباره در این وزن را داشته باشد. انتخاب برای او رفتن به وزن ۹۲ یا ۹۷ کیلوگرم است و از آنجایی که ۹۲ کیلوگرم وزن المپیکی نیست، به نظر می‌رسد حضور در وزن ۹۷ کیلوگرم انتخاب حسن یزدانی باشد. دو وزن بالاتر وزن قبلی او که امروز دوبنده آن را علی آذرپیرا در اختیار دارد؛ جوان ۲۳ ساله تهرانی که برنز المپیک را هم در ۹۷ کیلوگرم کسب کرد و رقبای داخلی هم با او فاصله دارند.

وزن ۹۷ کیلوگرم در جهانی هم پرترافیک و پر از قهرمانان نامی است. از آرش یوشیدای ژاپنی و کایل اشنایدر آمریکایی تا اخمد تاج‌الدینوف، کشتی‌گیر روس‌تبار بحرین که طلای المپیک را گرفت و عبدالرشید سعدالله‌یف که به تانک روسی مشهور است و تاکنون هیچکدام از کشتی‌گیران ایرانی موفق به شکست او نشده‌اند. هرچند شکست سعدالله‌یف مقابل تاج‌الدینوف مشخص می‌کند که او هم شکست ناپذیر نیست، فقط لازم به اعتمادبه‌نفس بیشتر است. به خصوص اینکه آذرپیرا در المپیک هم ۳ بر صفر از تاج‌الدینوف، پدیده جدید این وزن پیش بود و با غفلت لحظه آخری ۴ بر ۳ باخت.

حالا آذرپیرا در جهانی ۲۰۲۵ زاگرب این فرصت را دارد که میخ خود را مقابل این رقبای سرسخت ۹۷ کیلوگرمی محکم‌تر بکوبد. کسب مدال از جهانی زاگرب، شانس آذرپیرا را برای حفظ دوبنده ۹۷ کیلوگرم بیشتر هم می‌کند، هرچند در نهایت او باید بپذیرد که حسن یزدانی هم پس از بازگشت رقیب جدی او در کنار احمد بذری در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب دوبنده تیم ملی خواهد بود. آن وقت احتمالاً آذرپیرا باید در انتخابی تیم ملی هم با رقیبی سرسخت‌تر و نامی‌تر مواجه شود.