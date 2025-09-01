رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با اشاره به افزایش اندک قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، گفت: مشکلات پیش‌فروش خودرو، تأخیر در تحویل و رفتار غیرقانونی برخی نمایندگی‌ها باعث نارضایتی مردم شده است و کسی پاسخگو نیست.

اسد کرمی درباره افزایش قیمت برخی خودروهای چینی و مونتاژ داخل اظهار کرد: از زمان جنگ ۱۲ روزه بازار خودرو نسبتاً ثابت بود. در این چند روز که شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم، خودروهای وارداتی تغییر محسوسی نداشتند، اما خودروهای مونتاژی و داخلی افزایش قیمت اندکی داشتند. این موضوع عمدتاً به نوسانات دلار مرتبط است. برخی خودروهای داخلی و چینی حدود پنج تا شش درصد رشد قیمت داشتند و همچنان خرید و فروش در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: خودروهایی که پیش فروش و ثبت‌نام شده‌اند، مردم را نگران و ناراضی کرده است. وقتی نمایندگی‌ها با مردم قرارداد می‌بندند و خریداران دارایی خود را می‌فروشند تا خودرویی برای رفع نیاز خود بخرند، متأسفانه به قراردادها عمل نمی‌شود و بعضاً بیش از شش ماه تا یک سال خودرو به مشتری تحویل داده نمی‌شود که دور از انصاف است و باعث ناراحتی می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تاکید بر سوءاستفاده برخی نمایندگی‌ها از شرایط فعلی، ادامه داد: ما با وزارت صمت تماس گرفتیم تا مشکلات ثبت‌نامی‌ها حل شود، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. شرکت‌ها نیز متأسفانه پاسخگو نیستند. نمایندگی‌ها می‌گویند مقصر نیستند و خود شرکت‌ها به ما گفته بودند سه ماهه خودرو تحویل می‌دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما نمی‌دانیم به کجا نامه بزنیم تا اعتراض مردم به گوش مسئولان برسد.

او تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای چینی و مونتاژی مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که جا دارد به این موضوع رسیدگی شود. اگر بازار کنترل نشود و نوسانات دلار ادامه یابد، مردم دچار مشکل جدی می‌شوند و مجبور خواهند شد خودرو داخلی را با قیمت بالا خریداری کنند. متأسفانه با این شرایط قیمت خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، در حالی که خودروهای خارجی افزایش قیمت نداشته‌اند.

کرمی با اشاره به گفت‌وگو با دکتر رستگار - رئیس اتاق اصناف - گفت: بازار خودرو در اختیار شرکت‌ها است و افرادی که پروانه از اتحادیه دارند، عملاً بیکار هستند و هیچ ثبت‌نامی انجام نمی‌دهند. چند تن از اعضا که با شرکت‌ها زد و بند دارند، ۱۰ نمایندگی مختلف دارند. کجای قانون نوشته است که یک نفر می‌تواند ۱۰ نمایندگی داشته باشد، آن هم وقتی سوابق قبلی‌اش هم مشکل دارد و هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است؟ قرار شد جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور آقای فضیلت برگزار شود تا اقدامات غیرقانونی کنترل شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، با بیان اینکه حداقل انتظار ما این است که کیفیت خودروهای داخلی بالاتر رود و قیمت‌ها نوسان نداشته باشد، تصریح کرد: کارخانه‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند. از نظر من پیش‌ فروش کاملاً غیرقانونی است و افراد باید خودرو را لمس کنند تا آن را خریداری کنند. متأسفانه اکنون حواله خرید و فروش می‌شود و اگر فردا مشکلی برای کارخانه رخ دهد، مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد. برخی نمایندگان ۱۰ حواله دارند، اما ۵۰ قرارداد امضا می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ضمن انتقاد از رفتار برخی شرکت هایی که خودروهای چینی می‌فروشند، درباره زمان برگزاری جلسه در وزارت صمت، اظهار کرد: هنوز تاریخ جلسه ما دقیقا مشخص نیست؛ اما تا اواخر این هفته اقدامات لازم برای برگزاری این جلسه انجام خواهد شد.