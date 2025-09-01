اعلام ساعت بازی تیم ملی فوتبال ایران - هند

تیم ملی فوتبال ایران امروز (دوشنبه، ۱۰ شهریور) در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا به مصاف هند می‌رود؛ حریفی که اگرچه در رده‌بندی جهانی فاصله زیادی با ایران دارد، اما در بازی اول برابر تاجیکستانِ میزبان، به برتری رسید تا نشان دهد رویای صدرنشینی در جدول را در سر دارد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ تیم ملی فوتبال هند نیز که به این رقابت‌ها دعوت شده است، در دیدار اول خود با نتیجه ۲ بر یک تاجیکستان را از پیش رو برداشت. هند در پنج بازی آخر خود دو برد، یک تساوی و دو شکست را ثبت کرده است. این آمار برای ایران سه پیروزی، یک مساوی و یک باخت بوده است.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند تاکنون ۱۱ بار در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل این بازی‌ها، ۸ برد برای ایران، یک تساوی و دو پیروزی برای هند بوده‌ است. در این بازی‌ها ۳۲ گل به ثمر رسیده‌ است که سهم تیم ایران ۲۵ گل و سهم تیم هند نیز ۷ گل بوده است.

ایران در رنکینگ جهانی فوتبال، در رتبه بیستم قرار دارد و هند در رتبه ۱۳۳ جهان ایستاده است. امیر قلعه‌نویی نسبت به دیدار برابر افغانستان، دو بازیکن خود را در اختیار ندارد؛ محمد خدابنده‌لو و علی‌رضا کوشکی به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی را ترک کرده‌اند. ابوالفضل جلالی، مدافع چپ تیم فوتبال استقلال تهران به جمع بازیکنان تیم ملی ملحق شده است.