En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس‌جمهور چین: با ذهنیت جنگ سرد مقابله کنیم

رئیس‌جمهور چین با بیان اینکه نفوذ اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای در حال افزایش است، گفت که کشورش با با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۶۳
| |
191 بازدید
رئیس‌جمهور چین: با ذهنیت جنگ سرد مقابله کنیم

«شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در آغاز بیست‌وپنجمین دوره برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین سخنرانی و بر تعهد چین به توسعه این سازمان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اجلاس ۲ روزه سازمان همکاری شانگهای شامل کشورهای چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است و ۱۶ کشور دیگر به عنوان ناظر یا شریک گفت‌وگو در آن حضور دارند.

شی در این سخنرانی گفت: چین آماده همکاری با تمام کشورهای عضو برای پیشبرد توسعه باکیفیت سازمان همکاری شانگهای است.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، او با اشاره به این موضوع که «اقتصاد ترکیبی کشورهای عضو به حدود ۳۰ تریلیون دلار نزدیک شده» اعلام کرد که نفوذ اقتصادی این سازمان در حال افزایش است.

رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است و از ترویج تجارت آزاد حمایت می‌کند.

شی جین‌پینگ خواستار تأسیس هرچه سریع‌تر بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و مرکزی برای مقابله با چالش‌های امنیتی این سازمان شد.

او همچنین گفت که سرمایه‌گذاری‌های چین در اقتصاد کشورهای عضو شانگهای از ۳۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

شی جین‌پینگ از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست تا از پتانسیل بازارهای بزرگ خود و مکمل بودن اقتصادی بین آنها بهره‌برداری و مکانیزم‌های تجارت و سرمایه‌گذاری را ساده‌سازی کنند. 

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، او در ادامه سخنرانی خود از رهبران خواست تا «به عدالت و انصاف پایبند باشند، با ذهنیت جنگ سرد، تقابل گروهی و رفتارهای زورگویانه مخالفت کنند».

شی در ادامه اظهار داشت: «وضعیت کنونی بین‌المللی آشوبناک و درهم‌تنیده شده است. وظایف امنیتی و توسعه‌ای پیش روی کشورهای عضو چالش‌برانگیزتر شده‌اند.»

رئیس‌جمهور چین همچنین از شرکت‌کنندگان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواست تا به همکاری‌های برد-بردی که در آن همه طرف‌ها سود می‌برند، تلاش کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چین سخنرانی ایران روابط ایران و چین خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است
توضیحات مربی تیم ملی اسکی درباره شرایط بازیکنان در" یابولی"
قدیمی‌ترین کشورهای جهان بر اساس تاریخ پیدایش تمدن
آمریکایی ها به حوادث داخلی ایران امید بسته اند/ در دنیا به خاطر درگذشت مشکوک یک دختر ایرانی جنجال کردند اما 50 شهید افغانستان را ندیدند
چرا صادق خرازی سفیر ایران در چین نشد؟/سفیر جدید ایران در چین کیست؟
هیئت چینی در مراسم تحلیف حامل چه پیامی هستند؟
مورد عجیب اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران و چین
چین: توسعه روابط دوستانه با ایران برایمان اهمیت دارد
بازی بزرگ ایران و چین آغاز شد!
ترامپ: مانع از آن شدم که ایران «خلیج» را «خلیج‌فارس» بنامد!
اسامی ۱۷ تکواندوکار اعزامی به چین
آیا چین هوای ایران را دارد؟
تانک ۳.۵ میلیاردی چینی به بازار ایران می‌آید
پزشکیان به زودی به چین سفر می‌کند
کاروان ورزشی کشورمان وارد یابولی چین شد
اعلام رقبای سانداکاران ایران در جام جهانی
تیم فوتبال جوانان ایران وارد چین شد
هیچ کشوری جز ایران، جرات حمله به آمریکا را نداشت/ حاج قاسم در جنگ ۳۳ روزه در کنار ما بود
ایران از این به بعد با نیروی قهری بیشتری به ما پاسخ می دهد / وضعیت در فلسطین خوب نیست
ایران قدرتمندترین کشور منطقه است/ آمریکا به دو دلیل به جنگ با ایران اصرار دارد/ اگر جنگی علیه ایران آغاز شد، تنها نخواهد بود/ایران از همه مشکلات و بحران‌ها عبور می‌کند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005Yut
tabnak.ir/005Yut