رئیس‌جمهور چین با بیان اینکه نفوذ اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای در حال افزایش است، گفت که کشورش با با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است.

«شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در آغاز بیست‌وپنجمین دوره برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین سخنرانی و بر تعهد چین به توسعه این سازمان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اجلاس ۲ روزه سازمان همکاری شانگهای شامل کشورهای چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است و ۱۶ کشور دیگر به عنوان ناظر یا شریک گفت‌وگو در آن حضور دارند.

شی در این سخنرانی گفت: چین آماده همکاری با تمام کشورهای عضو برای پیشبرد توسعه باکیفیت سازمان همکاری شانگهای است.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، او با اشاره به این موضوع که «اقتصاد ترکیبی کشورهای عضو به حدود ۳۰ تریلیون دلار نزدیک شده» اعلام کرد که نفوذ اقتصادی این سازمان در حال افزایش است.

رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است و از ترویج تجارت آزاد حمایت می‌کند.

شی جین‌پینگ خواستار تأسیس هرچه سریع‌تر بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و مرکزی برای مقابله با چالش‌های امنیتی این سازمان شد.

او همچنین گفت که سرمایه‌گذاری‌های چین در اقتصاد کشورهای عضو شانگهای از ۳۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

شی جین‌پینگ از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست تا از پتانسیل بازارهای بزرگ خود و مکمل بودن اقتصادی بین آنها بهره‌برداری و مکانیزم‌های تجارت و سرمایه‌گذاری را ساده‌سازی کنند.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، او در ادامه سخنرانی خود از رهبران خواست تا «به عدالت و انصاف پایبند باشند، با ذهنیت جنگ سرد، تقابل گروهی و رفتارهای زورگویانه مخالفت کنند».

شی در ادامه اظهار داشت: «وضعیت کنونی بین‌المللی آشوبناک و درهم‌تنیده شده است. وظایف امنیتی و توسعه‌ای پیش روی کشورهای عضو چالش‌برانگیزتر شده‌اند.»

رئیس‌جمهور چین همچنین از شرکت‌کنندگان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواست تا به همکاری‌های برد-بردی که در آن همه طرف‌ها سود می‌برند، تلاش کنند.