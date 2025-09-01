En
تمجید فدراسیون جهانی والیبال از MVP ایرانی

ثبات و تاثیرگذاری همه‌جانبه متین حسینی در زمین، جایگاه او را به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۵ تثبیت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سیدمتین حسینی پس از قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی به‌عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال ۲۰۲۵ انتخاب شد، عنوانی که پس از هدایت تیمش به دومین قهرمانی پیاپی جهان در جیانگمن چین به دست آورد.

این دریافت‌کننده قدرتی ۱۹ ساله در طول رقابت‌ها درخشید و جایگاهی را نیز در میان بهترین دریافت‌کنندگان قدرتی تیم رویایی به دست آورد. او تورنمنت را با ۱۱۲ امتیاز به پایان رساند؛ شامل ۸۱ امتیاز از حمله، ۱۳ امتیاز از دفاع روی تور و ۱۸ امتیاز سرویس. او به طور میانگین بیش از ۱۲ امتیاز در هر مسابقه ثبت کرد.

ثبات و تأثیرگذاری همه‌جانبه متین در زمین، جایگاه او را به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقات تثبیت کرد.

قدرت ایران، زمانی بیش از پیش نمایان شد که طا‌ها بهبودنیا در میان بهترین مدافعان میانی، عمران کوک جیلی به‌عنوان بهترین پاسور و مرتضی طباطبایی به‌عنوان بهترین لیبرو معرفی شدند. انتخاب این بازیکنان بیانگر عمق و انسجام تیمی ایران در مسیر کسب مدال طلا بود.

تیم رؤیایی همچنین شامل شان کلی از ایالات متحده بود که در کنار متین به‌عنوان دیگر دریافت‌کننده قدرتی انتخاب شد و به تیمش برای کسب مدال برنز تاریخی کمک کرد. تومازو باروتو پشت‌خط‌زن ایتالیایی هم به‌عنوان بهترین قطر پاسور معرفی شد و پاردو ماتی نیز ترکیب بهترین مدافعان میانی را تکمیل کرد.

برچسب ها
والیبال تیم ملی والیبال جوانان قهرمانی جهان قهرمان
