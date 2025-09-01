 گزارش عملکرد ۱۰۰ روز نخست مدیریت جدید پدیده

در این گزارش، ضمن تشریح شرایط بحرانی گذشته، اقدامات اصلاحی انجامشده و دستاوردهای کلیدی مورد اشاره قرار گرفته است.
طبق این گزارش، پیش از شروع دوره جدید، شرکت با چالشهای متعددی نظیر دهها شکایت حقوقی، توقف کامل پروژهها، سقوط شدید قیمت سهام از ۳۶۰۰ به ۱۶۰۰ تومان، بیاعتمادی عمومی و نبود شفافیت مالی مواجه بود؛ شرایطی که به گفته مسئولان فعلی، نتیجه تصمیمات نادرست و نبود انضباط سازمانی در سالهای اخیر بوده است.
اما از روز نخست مدیریت جدید، با وجود بحرانهای عمیق در بازار سرمایه، رکود اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه که تأثیر مستقیمی بر بورس گذاشت، اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفت. تصویب طرح تفصیلی پدیده شاندیز، برگزاری مجامع معوق، شفافسازی صورتهای مالی، و ارتقاء نماد گشان از پایه نارنجی به پایه زرد از جمله مهمترین اقدامات صورتگرفته در این دوره هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است:
«پدیده امروز، همان پدیده دیروز نیست؛ در این مدت تصمیمها بر پایه انضباط، شفافیت و تعهد گرفته شده و مسیر درست برای بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت به توسعه پایدار آغاز شده است.»
همچنین مقایسهای از وضعیت سهم گشان نسبت به دیگر نمادهای بزرگ بازار در سه ماه گذشته ارائه شده که نشان میدهد با وجود رکود بیسابقه در بازار سرمایه، سهم گشان نسبت به سایر نمادها افت کمتری را تجربه کرده و به ثبات نسبی رسیده است.
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده با اشاره به شعار «انجامِ درستِ کارِ درست» تاکید کرده است:
«صد روز گذشته، مقدمهای برای قرار دادن پدیده در مدار قانون، اعتماد و بهرهوری بود. ما راه درست را انتخاب کردهایم.»
انتهای رپرتاژ آگهی/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید