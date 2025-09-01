قیمت دلار و یورو صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 10 شهریور
ارز
قیمت (ریال)
|دلار
|1,048,300
|یورو
|1,231,000
|درهم امارات
|287,890
|پوند انگلیس
|1,421,600
|لیر ترکیه
|25,600
|فرانک سوئیس
|1,314,500
|یوان چین
|147,700
|ین ژاپن
|716,460
|وون کره جنوبی
|760
|دلار کانادا
|764,700
|دلار استرالیا
|688,200
|دلار نیوزیلند
|620,600
|دلار سنگاپور
|816,400
|روپیه هند
|11,950
|روپیه پاکستان
|3,741
|دینار عراق
|800
|لیر سوریه
|81
|افغانی
|15,350
|کرون دانمارک
|164,800
|کرون سوئد
|111,400
|کرون نروژ
|104,800
|ریال عربستان
|281,020
|ریال قطر
|289,500
|ریال عمان
|2,736,600
|دینار کویت
|3,452,300
|دینار بحرین
|2,793,900
|رینگیت مالزی
|249,400
|بات تایلند
|32,550
|دلار هنگ کنگ
|135,000
|روبل روسیه
|13,180
|منات آذربایجان
|616,400
|درام ارمنستان
|2,750
|لاری گرجستان
|388,400
|سوم قرقیزستان
|12,050
|سامانی تاجیکستان
|114,200
|منات ترکمنستان
|300,500
