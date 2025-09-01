En
قیمت دلار و یورو صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار و یورو صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور

به گزارش تابناک؛  قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. 

بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 10 شهریور 

ارز

قیمت (ریال)
دلار 1,048,300
یورو 1,231,000
درهم امارات 287,890
پوند انگلیس 1,421,600
لیر ترکیه 25,600
فرانک سوئیس 1,314,500
یوان چین 147,700
ین ژاپن 716,460
وون کره جنوبی 760
دلار کانادا 764,700
دلار استرالیا 688,200
دلار نیوزیلند 620,600
دلار سنگاپور 816,400
روپیه هند 11,950
روپیه پاکستان 3,741
دینار عراق 800
لیر سوریه 81
افغانی 15,350
کرون دانمارک 164,800
کرون سوئد 111,400
کرون نروژ 104,800
ریال عربستان 281,020
ریال قطر 289,500
ریال عمان 2,736,600
دینار کویت 3,452,300
دینار بحرین 2,793,900
رینگیت مالزی 249,400
بات تایلند 32,550
دلار هنگ کنگ 135,000
روبل روسیه 13,180
منات آذربایجان 616,400
درام ارمنستان 2,750
لاری گرجستان 388,400
سوم قرقیزستان 12,050
سامانی تاجیکستان 114,200
منات ترکمنستان 300,500

 

