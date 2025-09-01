فال حافظ ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

نادانسته و ناخواسته خطایی مرتکب شده ای که بین تو و او فاصله انداخته. به خاطر داشته باش که اگر سعادت و خوشبختی را طالبی، نباید هرگز از مراعات حال دیگران غافل شوی.

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

از ماه ابروان منت شرم باد رو

عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست

غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما

کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو

تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار

آن گه عیان شود که بود موسم درو

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت

از سر اختران کهن سیر و ماه نو

شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان

از افسر سیامک و ترک کلاه زو

حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست

درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر فال حافظ ۹ شهریور ۱۴۰۴

نادانسته و ناخواسته خطایی مرتکب شده ای که بین تو و او فاصله انداخته. به خاطر داشته باش که اگر سعادت و خوشبختی را طالبی، نباید هرگز از مراعات حال دیگران غافل شوی و جانب دوستان و یاران را فرو گذاری و بدان که عشق و وفای واقعی برای همیشه نهفته نمی ماند و بالاخره روزی صداقت تو برای همه عیان خواهد شد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- سرشت شما چنان است که از هر ناراحتی، بشدت اظهار دلتنگی و از هر خوشی، بیش از اندازه اظهار شادمانی می کنید. به همین جهت هیچ چیز و هیچ کجا، شما را راضی و قانع نمی سازد در حالیکه این دنیا سراسر اندوه و شادی است و خوش به حال کسی که دم را غنیمت بداند.

۲- مساله ای که اندیشه و ذهن شما را مشغول کرده است، نیاز به زمان و موقعیت مناسب تری دارد. پس عجله نداشته باشید بلکه از روی حوصله، دقت توام با آگاهی و سرعت عمل اقدام کنید و از استاد راهنمایی کمک بگیرید.

۳- به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نیاز خود را با خداوند در میان بگذراید و نذری کنید که گشایش بسیار است.

۴- حضرت حافظ در بیت اول می فرماید:

* ای جانان برای تماشا و دیدار هلال ماه نو بیرون آمدی، از هلال ابروان من شرم کن و پی کار خود برو و از کنار من دور باش.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۵- مسافرت مفید است زیرا مسافرتی موفقیت آمیز در پیش دارید. خرید و فروش تفاوتی ندارد. بیمار وضعش به همین صورت باقی می ماند. قرض داده می شود. تغییر مکان با تاخیر انجام می گیرد. مسافر فعلاً مشغول کار خود می باشد.

۶- خداوند مخالف سه چیز است: پرگویی، پر خوابی و پرخوری.

شفاعت سه گروه پذیرفته می شود: پیغمبران، علاما و شهیدان.

پس برای موفقیت و کامیابی با آنان باش.

۷- از سر و صداهای او ترسی نداشته باشید. وی مانند خرگوش می دود، مانند آهو عمل می کند و مانند زنبور نیش می زند. پس شما نباید از میدان بدر روید چون بیش از آنچه فکر می کنید، وی محتاط و ترسو است. پس نترسید و اقدام کنید زیرا آینده در دستان انسان های عاقل است.