تصادف و مصدومیت وکیل سابق ترامپ و حامی منافقین

«رودولف جولیانی»، شهردار پیشین نیویورک و وکیل سابق «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چهره‌های ثابت نشست‌های گروهک تروریستی منافقین حضور یافته و به حمایت آشکار از این جریان پرداخته است، در یک سانحه رانندگی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا زخمی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه‌ای که تیم امنیتی جولیانی منتشر کرده، آمده است وی شامگاه یکشنبه ابتدا برای کمک به یک زن قربانی خشونت خانگی در کنار جاده توقف کرد، اما دقایقی بعد خودرویش با سرعت بالا از پشت مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، جولیانی به مرکز تخصصی تروما منتقل شده و پزشکان اعلام کردند او دچار شکستگی در مهره‌های قفسه سینه، جراحات متعدد در بازوی چپ و پایش و همچنین بریدگی‌ها و کوفتگی‌های شدید شده است.

«مایکل راگوسا»، رئیس تیم امنیتی جولیانی، تأکید کرد که همکار تجاری و پزشک شخصی وی نیز فوراً در بیمارستان حاضر شدند تا روند درمان را پیگیری کنند. این بیانیه تصریح کرده که فعلاً اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

جولیانی که در دولت اول «دونالد ترامپ» به‌عنوان وکیل شخصی او شناخته می‌شد، طی سال‌های گذشته به یکی از حامیان پر سر و صدای گروهک تروریستی منافقین بدل شده و بارها در نشست‌های سالانه این گروه در اروپا حضور یافته است. او در سخنرانی‌های خود ضمن حمایت آشکار از منافقین، خواستار فشار حداکثری بر ایران شده بود.

حضور مداوم جولیانی در گردهمایی‌های منافقین و دریافت مبالغ کلان برای این سخنرانی‌ها بارها در رسانه‌های آمریکایی خبرساز شده است.

به طوریکه روزنامه‌هایی چون «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» در گزارش‌های متعدد خود نوشتند که جولیانی در قبال حضور در جلسات منافقین ده‌ها هزار دلار دریافت کرده و این اقدام، تضاد آشکار با اصول اخلاقی و امنیتی ایالات متحده دارد. شبکه‌های خبری نیز بارها این موضوع را به‌عنوان «لکه‌ای بر کارنامه سیاسی» او مطرح کرده‌اند.

بسیاری از ناظران آمریکایی، این رفتار او را مصداق آشکار مشروعیت‌بخشی به یک گروهک تروریستی دانسته‌اند که دستش به خون هزاران ایرانی آلوده است.