واکنش استاندار به نصب مجسمه ۳۳ متری فردوسی در مشهد

استاندار خراسان رضوی گفت: نصب مجسمه فردوسی مانعی ندارد؛ این یک ضرورت، مطالبه عمومی مردم و کار درستی است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۰۷
1171 بازدید
واکنش استاندار به نصب مجسمه ۳۳ متری فردوسی در مشهد

به گزارش تابناک، غلامحسین مظفری امروز، ۹ شهریورماه، در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهم‌سطح سه‌راه فردوسی، در جمع خبرنگاران درخصوص نصب مجسمه فردوسی اظهار کرد: نصب مجسمه فردوسی مانعی ندارد؛ این‌ها نماد‌های اقتدار ایران اسلامی هستند.

وی افزود: برخی بیان می‌کنند مجسمه‌ای به ارتفاع چندده‌متر برخی اماکن مذهبی از جمله حرم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که این حرف درستی نیست. نورانیت حرم مطهر رضوی محدود به این چیز‌ها نیست، این نورانیت عالم‌گیر است و طرح این مباحث درست نیست.

